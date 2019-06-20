نهيان بن زايد يحضر أفراح القحطاني

أبوظبي (وام) حضر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية حفل الاستقبال الذي أقامه صنهات فلاح القحطاني بمناسبه زفاف نجله «حمود» إلى كريمة سلطان فيحان القحطاني وذلك في قاعه المؤتمرات بأرض المعارض في أبوظبي. كما حضر الحفل عدد من الشيوخ والمسؤولين وكبار الشخصيات وجمع من المدعوين ولفيف من الأهل.

تخللت الحفل عروض فنية لفرقة الإمارات الشعبية احتفالاً بالمناسبة.

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