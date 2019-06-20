منصور بن محمد: التزام الجهات المعنية وراء نجاح «استراتيجية دبي للإعاقة»

دبي (وام) أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، أن الاهتمام والالتزام الجاد الذي أبدته الجهات المعنية كافة في إمارة دبي قد أتى ثماره في الإنجازات الملموسة التي حققتها «استراتيجية دبي للإعاقة 2020»، والتي جسدت في مجملها رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.. وأشاد سموه بنجاح مبادرة «مجتمعي مكان للجميع» في تعزيز الوعي المجتمعي تجاه أصحاب الهمم وحقوقهم، كما لعبت دوراً بارزاً في تغيير نظرة المجتمع لهم ليكونوا أفراداً منتجين ومتفاعلين مع سائر أفراد المجتمع.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه أمس اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، والذي عقد في بنك الإمارات دبي الوطني، فرع الوصل، بحضور أعضاء اللجنة العليا، حيث استعرض الحضور عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

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