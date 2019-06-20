«تنمية المجتمع»: سياسة تراخيص «دور العبادة» في مراحلها الأخيرة

ناصر الجابري (أبوظبي)

تعمل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي على تطوير سياسة لمنح التراخيص لدور العبادة وتنظيمها في الإمارة، تتضمن مرحلتها الأولى منح التراخيص لعدد 19 دار عبادة قائمة منها 17 كنيسة.

وقالت الدائرة: إن هذه السياسة وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وستتضمن وضع الأطر القانونية، لترخيص دور العبادة في أبوظبي.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدائرة أمس بمقرها في أبوظبي، بحضور سلطان الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والفعاليات الرياضية في الدائرة وصالح المازمي رئيس قسم التسامح والهوية الوطنية، إضافة إلى مجموعة من مسؤولي الدائرة وممثلي وسائل الإعلام.

وقال الظاهري: تعد الدائرة الجهة المعنية على مستوى إمارة أبوظبي فيما يخص كافة الأمور المتعلقة بدور العبادة لغير المسلمين وأيضاً في حالة إقامة أي نشاط أو فعالية متعلقة بدور العبادة لغير المسلمين، كما تعد المعنية في حال رغبة أي من الجهات باستحداث اشتراطات ذات الصلة بها.

وأضاف: أن دولة الإمارات تتميز بوجود 200 جنسية من مختلف دول العالم، يعيشون جميعاً وسط بيئة متسامحة وحاضنة لمختلف شرائح المجتمع، وهو أمر يعود لرؤية القيادة الرشيدة الداعمة لكافة أشكال التسامح والمحبة والتوحد في مواجهة الكراهية والتعصب، ولذلك تحرص الجهات المعنية ومنها الدائرة على تأصيل دورها ضمن هذا القطاع وتوفير كافة المقومات الداعمة لتنظيم دور العبادة.

وتابع: تلعب دور العبادة دوراً في الارتقاء بأواصر المحبة والتعايش بين الجميع، حيث يشكل الاندماج الاجتماعي أحد محاور عمل الدائرة، ولذلك تم تنفيذ عدد من الاجتماعات مع ممثلي مختلف الجهات والزيارات لدور العبادة بهدف وضع الآليات والتشريعات لممارسة شعائرهم ضمن الضوابط القانونية التي سيتم تحديدها بناءً على القوانين الموجودة حالياً ضمن هذا المحور.

ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» حول متابعة المحتوى الديني المقدم من خلال دور العبادة، أوضح الظاهري أن دائرة تنمية المجتمع تحرص من خلال اجتماعاتها مع ممثلي دور العبادة على تقديم الإرشادات اللازمة للفعاليات المقامة، حيث نحرص على تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية والمشاركة المجتمعية باعتبارهم شركاء في تقديم المحتوى الديني الذي يتماشى مع قيم التسامح والألفة والمحبة ضمن المجتمع الواحد، لافتاً إلى أن الدائرة معنية بمنح التراخيص لكافة الأنشطة والفعاليات التي ستقام في دور العبادة أو أي خدمات أخرى ترتبط بما يقام فيها.

من جهته، أكد صالح المازمي، أن دائرة تنمية المجتمع ستعقد مجموعة من ورش العمل المصاحبة لمنح التراخيص مستقبلاً، بهدف التعريف بالإرشادات اللازمة للفعاليات التي يتم تطبيقها وبالإجراءات الرقابية على الأنشطة التي تقام في دور العبادة، كما سيتم إبراز القيم الداعية للتسامح وما تنص عليه القوانين والتشريعات المنظمة لكافة الأمور التي تعقد في دور العبادة، انطلاقاً من محاور عمل الدائرة وأهدافها.