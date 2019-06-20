مذكرات مع فيتنام ونيبال وباكستان لاستقدام العمالة

جنيف (وام) وقعت دولة الإمارات مذكرات تفاهم ثنائية مع كل من جمهورية نيبال الديمقراطية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وتستهدف المذكرات الثلاث تعزيز التعاون الثنائي وتطبيق أفضل الممارسات في مجال استقدام وتوظيف العمالة النيبالية والقوى العاملة الباكستانية بما فيها العمالة المساعدة وكذلك العمالة المساعدة الفيتنامية لدى أصحاب العمل والأسر في الدولة.

وقع المذكرات الثلاث - كل على حده - معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي داو نجوك داونغ وزير العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية الفيتنامي ومعالي جوكارنا بيستا وزير العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية النيبالي وطاهر حسين اندرابي المبعوث الدائم لجمهورية باكستان لدى الأمم المتحدة وذلك على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة وفد الدولة.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي إن توقيع مذكرات التفاهم يأتي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على تطوير تعاونها الثنائي مع الدول الثلاث في مجال استقدام وتوظيف العمالة بما يلبي احتياجات القطاع الخاص وأصحاب العمل والأسر في الدولة من عمالة المنشآت والعمالة المساعدة وبالشكل الذي يعزز من الفوائد التنموية المتبادلة التي تحققها دورة العمل التعاقدي المؤقت.

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