عيادات جديدة في مركز الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى العين

عمر الحلاوي (العين)

افتتح مستشفى العين عيادات جديدة في مركز الأنف والأذن والحنجرة من بينها، عيادة تجميل الأنف وتعديل الحاجز الأنفي وعيادة تقييم السمع لدى الأطفال وحديثي الولادة، وعلاج طنين الأذن، وعلاج التهاب وحساسية الأنف والجيوب الأنفية، وعيادة تنظير الأنف والحلق والحنجرة، وإزالة الأجسام الغريبة، بالإضافة لتطوير وتوسيع الخدمات الطبية والتشخيصية لتشمل استئصال اللوزتين واللحميات الأنفية، وعلاج الشخير وانسداد النفس أثناء النوم، وتقويم انحراف الوتيرة والقرنيات الأنفية، وعلاج بحة الصوت، ومشكلات الأحبال الصوتية، ومشاكل التنفس وعمليات الغدد اللعابية، وترقيع طبلة الأذن ووضع أنابيب تهوية في طبلة الأذن، وعمليات الجيوب الأنفية بالمناظير، وتشخيص دوار الأذن الداخلية وعلاجه.

وقال الدكتور فادي كنعان، استشاري ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، إن مستشفى العين يسعى دائماً إلى تسهيل تلقي المريض للخدمات العلاجية، وتوفير الراحة والخصوصية له في مراحل العلاج كافة، من اللحظة الأولى لدخوله المستشفى.

ولفت إلى أن المركز يضم خدمات عديدة وشاملة للمرضى وخدمات علاجية متقدمة منها: جراحات الليزر للأحبال الصوتية، وحل مشاكل التنفس التي تحدث في الحنجرة والقصبة الهوائية، كما يوفر المركز جهازاً متطوراً للأشعة المقطعية المتحركة، والذي يستخدم لجراحات الجيوب الأنفية والتهاباتها والأورام، كما يوفر علاج الحساسية، وعلاجات بوساطة المناظير الدقيقة الحديثة للتشخيص والعلاج، بالإضافة لعلاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة عند الأطفال، وتتضمن جراحة اللوز واللحميات وارتخاء الحنجرة والسمع والعيوب الخلقية.

وأشار إلى أن المركز يحتوي على الأجهزة الطبية المتطورة كافة، لتشخيص مشاكل السمع وعلاجه بالطرق الحديثة، كما يوفر جراحة أورام الرأس والرقبة وأورام الغدة الدرقية، مؤكداً أن المستشفى يسعى لتطوير خدماته بشكل دائم لامتلاك أحدث التقنيات الطبية والأجهزة التي تسهم في تقديم خدمات طبية متكاملة تواكب الخدمات الطبية التي تقدم في كبريات المؤسسات الصحية في العالم بوساطة أطباء أكفاء يتم استقطابهم من أرقى المؤسسات الطبية العالمية يمتلكون خبرات واسعة ومهارات عالية، الأمر الذي يسهم في تسهيل مهمة المرضى والمراجعين في تلقي الخدمات الطبية التي يحتاجونها خلال فترة وجيزة، وتوفير سبل الراحة والسهولة في تلقي العلاج.