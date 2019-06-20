«الرعاية الصحية الأولية» بأبوظبي يستعرض التقنيات الحديثة

أبوظبي ( الاتحاد)

ناقش المؤتمر السنوي الثاني للرعاية الصحية الأولية في أبوظبي عبر 12 محاضرة أبرز المستجدات والتقنيات الحديثة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، والعلاج عن بعد وأهميته في هذا القطاع. وعادلت دائرة الصحة محاضرات المؤتمر بما يساوي 7 ساعات تعليمية معتمدة.

وأكد محمد حمد الهاملي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، اهتمام الدائرة بخدمات الرعاية الصحية الأولية التي تعتبر المدخل الرئيس للخدمات الصحية، وذلك للدور الكبير الذي يقوم به هذا القطاع في التعامل مع مختلف الحالات المرضية وعلاجها قبل الوصول إلى العيادات التخصصية، مشيراً إلى الاهتمام بزيادة أعداد أطباء الأسرة في إطار استراتيجية الدائرة الرامية إلى تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر، بتنظيم المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، بحضور أكثر من 150 طبيباً وممرضاً وصيدلانياً ومتخصصاً في مجال الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة.

وقال محمد علي الشرفاء الحمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في أبوظبي إن مراكز الرعاية الصحية الأولية قادرة على التعامل مع 70 إلى 80 في المئة من الحالات المرضية، ما يؤكد أهمية دور هذه المراكز في قطاع الخدمات الصحية، وتخفيف الضغط عن المستشفيات والعيادات التخصصية. موضحاً أن المجموعة ومنذ البداية أولت الرعاية الصحية الأولية اهتماماً كبيراً فأنشأت شبكة من مراكز الرعاية الصحية الأولية.

واستعرض نيل كلارك مدير إدارة الاستثمارات والقدرات الاستيعابية بالإنابة في دائرة الصحة أبوظبي، رحلة إمارة أبوظبي في تأسيس استراتيجية الرعاية الصحية الأولية، والتي أولت هذا الأمر اهتماماً كبيراً باعتباره أحد أهم الركائز والقواعد الأساسية التي تُبنى عليها الرعاية الصحية وتسهم في تقدمها.