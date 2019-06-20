الامارات | «قضاء أبوظبي» تطبق نظام العمل عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاء أبوظبي» تطبق نظام العمل عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، ممثلة في قطاع المساندة والعمليات الداخلية، عن تطبيق برنامج العمل عن بُعد، ما يتيح لموظفيها المواطنين إنجاز مهامهم العملية لبعض خدمات «الكاتب العدل والتوثيقات والمشتريات» من دون الحضور إلى مقر الدائرة.

وأفاد مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية في الدائرة، أحمد المرزوقي، في تصريحات على هامش الملتقى الإعلامي الذي نظمته الدائرة أخيراً، بأن المبادرة من شأنها خلق فرص عمل للمواطنين الباحثين عن العمل في المناطق البعيدة عن مقار ومراكز الدائرة، وذلك عبر تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطويعهما لتقديم خدمات نوعية تتسم بالدقة وسرعة الإنجاز.

وأشار إلى أن المبادرة توفّر خيارات مرنة للمواطنين الراغبين في الالتحاق بهذا النوع من العمل، وأتاحت المجال أمام المواطنين لتأدية مهام عملهم من موقع قريب لمكان وجودهم، حيث تعد المبادرة حلاً مبتكراً لتجاوز إشكالية بُعد المسافة بين موقع السكن ومكان العمل، خصوصاً بالنسبة للموظفات المواطنات حيث ينعكس ذلك إيجاباً على النواحي الاجتماعية للمواطنين.

فيما أفادت مدير إدارة تنمية رأس المال البشري وخدمة الموظفين في دائرة القضاء، أسماء محمد فيصل، بأن الدائرة حققت خلال السنوات الماضية تقدماً ملموساً في توطين الوظائف لديها، ما أسهم في رفع نسبة التوطين بشكلٍ ملحوظ، مؤكدة استمرار الدائرة والإدارات التابعة لها في بذل مزيد من الجهود لتحقيق الهدف الاستراتيجي للعام المقبل للوصول إلى نسبة 80% للموظفين المواطنين من إجمالي القوى العاملة في نهاية عام 2020.