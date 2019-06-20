الامارات | 80 ألف درهم غرامة لشركة ملاهٍ وعامل تسببا في إصابة طفلة

شكرا لقرائتكم خبر عن 80 ألف درهم غرامة لشركة ملاهٍ وعامل تسببا في إصابة طفلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإدانة شركة ملاهٍ أجنبية متهمة وأحد موظفيها بالإهمال في اتخاذ تدابير الحيطة والسلامة، ما تسبب في إصابة طفلة إماراتية بإصابات راوحت بين البسيطة والمتوسطة في منطقة الظهر واليدين والقدمين، وذلك إثر سقوطها على الأرض من ارتفاع ستة أمتار.

وأصدرت المحكمة في الشق الجزائي حكماً بإلزام الشركة بدفع غرامة 80 ألف درهم، مع حبس الموظف المسؤول لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات على أن يقوم ذوو الطفلة برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة، وذلك لتقدير قيمة التعويضات المادية والأدبية الواجب دفعها لهم.

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وبدأت تفاصيل القضية عندما اصطحب مواطن أطفاله إلى أحد مراكز ألعاب الأطفال، وخلال ممارسة طفلته البالغة من العمر تسع سنوات رياضة التسلق على الجدران في المركز، سقطت من ارتفاع ستة أمتار نتيجة إهمال الشخص المسؤول عن السلامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال خلال ممارسة هذه الرياضة، حيث لم يربط الطفلة بحبال الوقاية من السقوط.

وعقب سقوط الطفلة تواصل الأب مع الطوارئ التي حضرت إلى موقع البلاغ، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تبين من خلال إجراءات الفحص، أن الطفلة تعرضت جراء السقوط لإصابات راوحت بين البسيطة والمتوسطة في منطقة الظهر والقدمين، بالإضافة إلى اختلال في وظائف اليد (تنميل).

وأشارت أوراق القضية إلى انتقال فريق مختص من جهات التحقيق إلى موقع الحادث، لإجراء تدقيق على عمليات الصيانة وطرق التشغيل، حيث أظهر التقرير وجود تراخٍ من الموظف المسؤول والجهة التي يعمل لديها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم مراعاة اشتراطات الوقاية والسلامة عند ممارسة مثل هذه الرياضات، الأمر الذي كان السبب الرئيس في إصابة الطفلة الصغيرة.