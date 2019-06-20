الامارات | إعفاء أبناء السياح دون 18 عاماً من رسوم تأشيرة الدخول

شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء أبناء السياح دون 18 عاماً من رسوم تأشيرة الدخول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة كل السياح القادمين إلى دولة الإمارات والذين يخططون لزيارتها خلال الصيف الجاري إلى الاستفادة من التسهيلات والحوافز القيّمة التي تتيحها لهم الدولة، في مقدّمتها إعفاء مرافقيهم ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة من رسوم تأشيرة الدخول خلال الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر من كل عام.

وقالت الهيئة إن هذه التسهيلات تشمل الأبناء والبنات الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً شريطة أن يكونوا برفقة الوالدين أو أحدهما القادمين إلى الدولة بموجب تأشيرات سياحية، وبصرف النظر عن مدة صلاحية التأشيرة وسواء كانت قصيرة أو طويلة.

وأعلنت الهيئة أنها ستطلق خلال الأسبوع المقبل حملة للتعريف بالإعفاءات الممنوحة لأبناء السياح وكيفية الحصول عليها خلال الفترة المذكورة، تتضمن توزيع نشرات توضيحية في مطارات الدولة ومنافذها الحدودية وعبر الجهات المعنية، مثل هيئات السياحة بالدولة والناقلات الوطنية ومكاتب السفر والسياحة، فضلاً عن نشرها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة أن بإمكان الراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات التقدّم بطلباتهم من خلال القنوات الإلكترونية للهيئة (https:/‏/‏smartservices.ica.gov.ae/‏echannels/‏web/‏client/‏default.html#/‏login?langar) أو عبر تطبيقها الذكي (ica uae echannels) وضمن فئة (تأشيرة سياحة عائلية) وتعبئة بيانات الأبوين ومن ثم إضافة الأبناء وبياناتهم من خلال النظام الذي سيظهر لمقدم الطلب خلال فترة تطبيق هذه التسهيلات بأن الابن أو الابنة دون 18 عاماً معفى من الرسوم.

ولفتت الهيئة إلى أن بإمكان السياح الراغبين في زيارة الدولة تقديم طلباتهم لاستخراج التأشيرات السياحية العائلية من خلال مكاتب السفر والسياحة المعتمدة في بلدانهم، وكذلك من خلال مكاتب الناقلات الوطنية للدولة (طيران الإمارات، طيران الاتحاد، فلاي دبي، العربية للطيران)، والاستفادة من الإعفاء.

من ناحية أخرى، دعت الهيئة أولياء الأمور المقيمين في الدولة إلى الاستفادة من قرار تجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاماً، والذي يتمّ بموجبه منح المكفول على ذويه إقامة لمدّة عام تجدد لعام إضافي، وذلك اعتباراً من تاريخ تخرجه في الجامعة أو حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامّة أو بلوغه سن 18 عاماً.

وأشارت الهيئة إلى أن ولي الأمر لم يعد بحاجة إلى التقدم بطلبه تحت بند الحالات الإنسانية الذي كان يتطلب سابقاً إيداع ضمان مالي قدره 5000 درهم، حيث يتم تقديم الطلبات حالياً بشكل عادي من خلال منافذ الخدمة كافة التي تتيحها الهيئة وفي مقدّمتها القنوات الإلكترونية (e-chanel) ومكاتب الطباعة أو الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارات الدولة، وجميع مراكز الخدمة التابعة للهيئة وفي إطار إصدار إقامة أو تجديدها للأبناء وبرسوم قدرها 100 درهم عن الإقامة لمدّة عام ومثلها عن التجديد لعام آخر.

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وأوضحت أن الاستفادة من هذا القرار تتطلب تقديم الوثائق الداعمة التي تشمل إرفاق شهادة الدراسة الثانوية العامة أو شهادة التخرج أو ما يفيد بذلك من الجامعة التي درس بها الابن سواء كانت داخل الدولة أو خارجها مصدّقة حسب الأصول لمن أنهوا دراستهم الثانوية أو الجامعية.

- «الهوية» تحثّ أولياء

أمور المقيمين على

الاستفادة من تجديد

الإقامة لأبنائهم

ممن تجاوزوا

18 عاماً.