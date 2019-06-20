الامارات | 9 مراكز تتلقى طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات «الوطني 2019»

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مراكز تتلقى طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات «الوطني 2019» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت اللجنة الوطنية للانتخابات تسعة مراكز لتلقّي طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، تغطي إمارات الدولة كافة، مؤكدة على ضرورة توافر ستة شروط في الراغب بالترشح لقبول طلبه، أهمها أن يكون عضواً في الهيئة الانتخابية بالإمارة التابع لها.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أحقية أي مواطن في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، إذا توافرت فيه عدد من الشروط الخاصة بالترشح، وفي مقدمتها أن يكون الراغب في الترشح من مواطني الدولة، وأن يكون عضواً بالهيئة الانتخابية في الإمارة التي ينتمي إليها، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يرغب بتمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي.

وذكرت اللجنة في قائمة التعليمات التنفيذية التي أصدرتها، أخيراً، أن شروط الترشح تتضمن كذلك ألّا يقل سن الراغب بالترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية (أي أن يكون من مواليد يوم 02 أكتوبر عام 1991 وما قبله)، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأخيراً أن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.

وحددت اللجنة تسعة مراكز رئيسة لاستقبال طلبات الراغبين في الترشح، تتوزع في جميع مناطق الدولة، ففي إمارة أبوظبي سيتم استقبال طلبات الترشح في مقر لجنة الإمارة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وفي العين في استاد هزاع بن زايد، وفي الظفرة في معهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا، بينما في إمارة دبي سيتم استقبال الطلبات بمقر اللجنة الانتخابية في مركز دبي التجاري العالمي.

وأضافت «أما في إمارة الشارقة فسيكون استقبال الطلبات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة (مركز التسجيل)، وفي إمارة رأس الخيمة في مقر الديوان الأميري، وفي إمارة أم القيوين بمركز التنمية الاجتماعية، وفي إمارة الفجيرة بمقر غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وفي إمارة عجمان سيكون المركز في قاعة حميد بن راشد في متحف عجمان».

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وشددت اللجنة على ضرورة أن يقدم طلب الترشح للانتخابات بواسطة الراغب في الترشح نفسه أو عبر وكيل عنه بموجب وكالة خاصة، على أن يكون تقديم طلب الترشح في لجنة الإمارة التي ينتمي إليها.

وبحسب التعليمات التنفيذية، فإنه يتوجب على كل من يرغب في ترشيح نفسه أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الإمارة المقيد اسمه في هيئتها الانتخابية، ولإتمام عملية التسجيل بالشكل الصحيح ينبغي على المتقدم بطلب الترشح، سواء بنفسه أو من خلال الوكيل، إبراز بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية، وخلاصة القيد، وشهادة حسن سيرة وسلوك موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، وكذلك رسم تسجيل بقيمة (1000) درهم يدفع نقداً عند تقديم طلب الترشح وغير قابل للرد.

وأفادت اللجنة بأنه على الراغبين من أعضاء الهيئات الانتخابية الذين يشغلون وظائف عامة، سواء كانت اتحادية أم محلية، الترشح للانتخابات، تقديم شهادة تفيد حصولهم على إجازة من العمل، بدءاً من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية وحتى تاريخ نهاية آخر استحقاق للانتخابات.

الصفة العسكرية والقضائية

قالت اللجنة الوطنية للانتخابات إنه في ما يتعلق بذوي الصفة العسكرية فيجب على الراغبين في الترشح منهم تقديم شهادة تفيد بموافقة جهة عملهم على منحهم إجازة منذ تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية وحتى موعد آخر استحقاق للانتخابات، بينما إذا ما رغب أحد أعضاء السلطة القضائية بالترشح، فيجب عليه تقديم شهادة تثبت استقالته من وظيفته.