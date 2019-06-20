الامارات | «تنمية المجتمع» في أبوظبي ترخص 17 كنيسة ومعبدين

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية المجتمع» في أبوظبي ترخص 17 كنيسة ومعبدين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عند بدء إجراءات ترخيص 19 دار عبادة قائمة في الإمارة، تضم 17 كنيسة تتبع الطوائف المسيحية المختلفة، ومعبدين للهندوس والسيخ، وذلك في إطار دورها كجهة منظمة لدور العبادة في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أنها اجتمعت مع رجال الدين وممثلي الطوائف المختلفة للوقوف على المطالب والتحديات التي تواجههم، وجاء في مقدمتها عدم وجود ترخيص لدور العبادة القائمة، وعدم تمتّع هذه الدور بالشخصية الاعتبارية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية، سلطان الظاهري، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الدائرة بأبوظبي، أن القرار رقم «57» لسنة 2018 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، بشأن الاختصاصات الإضافية للدائرة، منح الدائرة اختصاصات وضع الإطار القانوني المنظم لتأسيس دور العبادة والجمعيات ذات النفع العام والنوادي والمؤسسات الرياضية، والإشراف على التزامها بالمعايير والنظم السارية بالتعاون مع الجهات المعنية، إضافة إلى وضع المعايير الخاصة بالترخيص والتفتيش والتدقيق على دور العبادة.

وقال: «تعمل الدائرة حالياً، ووفق الأطر المنظمة، على تسهيل وتيسير متطلبات ترخيص دور العبادة وتنظيم آلياتها، بما يسهم في خدمة كل الديانات والطوائف، وبما يعزز مكانة الدولة واحة سلام وتسامح»، مؤكداً أن تنظيم دور العبادة يُعد خطوة حكومية رائدة وفاعلة لضمان حصول رعايا الديانات الأخرى كافة على حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، وتلبية احتياجاتهم الدينية، وبما يتوافق مع العادات والتقاليد والنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.

وأضاف أن هدف الدائرة إيجاد حياة كريمة لكل أفراد المجتمع، حيث إن مجتمع الامارات يتكون من أكثر من 200 جنسية، ونحرص على أن يشعر الجميع بأنه جزء من نسيج هذا المجتمع، وأن الدولة تقدرهم عبر توفير إمكانية ممارسة شعائرهم الدينية، خصوصاً أن الدولة باتت مقصداً للملايين ممن يرغبون بالعيش والاستثمار والسياحة والعمل بها، وعليه فإنه من الواجب علينا تأمين كل مناحي الحياة لهم ليحظوا بجودة حياة ذات مستوى عالٍ، وأن يجدوا كل ما يمكنهم من العيش في استقرار.

وتابع الظاهري أن الدائرة نظمت، خلال الفترة الماضية، اجتماعات مع الشركاء القائمين على دور العبادة الموجودة في أبوظبي، ورجال الدين من مختلف الديانات والطوائف، حيث تم تعريفهم بالشروط الواجب توافرها والسياسات الواجب اتباعها لكي تتمكن دور العبادة الموجودة في الإمارة، والبالغ عددها 19 داراً، معظمها مقام منذ أكثر من 33 عاماً، من الحصول على التراخيص لممارسة أعمالها، وذلك في إطار حرص الدائرة على أن تلعب هذه الدور دوراً في الارتقاء بأواصر المحبة والتعايش بين مختلف شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن الدائرة حالياً في طور تطوير السياسة الخاصة بقانون بناء دور العبادة، وأن المرحلة الأولى خاصة بترخيص دور العبادة القائمة، فيما ستشهد الفترة المقبلة إطلاق آلية تفصيلية لتراخيص دور العبادة الجديدة، لافتاً إلى أنه منذ تولي الدائرة ترخيص دور العبادة في إمارة أبوظبي، لم تمنح سوى رخصة واحدة جديدة لتأسيس معبد هندوسي، والذي تم وضع حجر الأساس له في أبريل الماضي.

وأكد الظاهري أن توفير الدولة للمقيمين على أرضها مكاناً لممارسة شعائرهم الدينية يعد شيئاً إيجابياً يخدم المجتمع ولا يضر بالثقافة والعادات والتقاليد، كما أن الدائرة تحرص على أن تكون هناك مشاركات مجتمعية خلال إعداد السياسات الخاصة بتنظيم المجتمع، وتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية للجماهير.

فيما أكد رئيس قسم التسامح والهوية الوطنية في الدائرة، صالح المازمي، أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تتم داخل دور العبادة يجب أن تحصل على تصريح، مشيراً إلى أن الدائرة ستضع آليات واشتراطات لتفعيل الرقابة الذاتية داخل دور العبادة، وذلك لتوحيد آلية تنظيم الفعاليات، وجمع التبرعات، وضمان التزام الخطاب الديني داخل دور العبادة بقيم السلام والتسامح.

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- جميع الفعاليات والأنشطة التي تتم داخل دور العبادة يجب أن تحصل على تصريح.

19

دار عبادة في

أبوظبي، معظمها

مقام منذ أكثر

من 33 عاماً.

سلطان الظاهري:

«مجتمع الإمارات يتكون من 200 جنسية، ونحرص على أن يشعر الجميع بأنهم جزء من نسيجه».