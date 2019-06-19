إطلاق أول مركز روسي للابتكارات الرقمية في "مدينة دبي للأنترنت"

في شهادة جديدة تؤكد المكانة المميزة لدبي كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا والإبداع، تم اليوم في مدينة دبي للأنترنت، إطلاق أول مركز روسي من نوعه للابتكارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بتسهيلات من مركز الصادرات الروسية، ليكون واحداً من أكبر منصات دعم شركات تكنولوجيا المعلومات الروسية خارج حدودها.

ويأتي هذا الاطلاق وفق مذكرة تفاهم بهذا الشأن جرى توقيعها بين "مدينة دبي للإنترنت" ومركز الصادرات الروسية خلال معرض "جيتكس" 2018.

وحضر إطلاق المركز الجديد سعادة ميخائيل مامونوف، نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام في الاتحاد الروسي، وسعادة سيرجي كوزنيتزوف، السفير فوق العادة ومفوض الاتحاد الروسي لدى الدولة، ومالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيكوم" وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة "تيكوم"، وعمار المالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للأنترنت ومدينة دبي للتعهيد.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء علاقات التعاون والصداقة التي تربط بين دولة الإمارات وروسيا، والحرص المشترك على توسيع نطاق تلك العلاقات وتعميقها في سياق الأهداف المشتركة نحو مستقبل حافل بالفرص للدولتين والشعبين الصديقين، والتطور المستمر في روابط التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والسياحي بين الجانبين.

وانطلاقاً من مقره في مدينة دبي للإنترنت، سيشكل المجمّع الرائد لأعمال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط، منصةً لأعمال الشركات الروسية الرامية إلى التوسع بعملياتها داخل الأسواق المربحة والمتنامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب ترسيخ مكانة دبي كوجهة لتأسيس الشركات واستكشاف فرص الأعمال الجديدة.

وبهذه المناسبة، قال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيكوم، إن "دولة الإمارات تواصل تأكيد ريادتها الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم، إذ نجحت في الوصول باقتصادها إلى المرتبة الخامسة على مؤشر التنافسية العالمية لعام 2019، في حين تواصل دبي إسهامها في ترسيخ الريادة الاقتصادية الإماراتية انطلاقاً من دورها كمركز حيوي ومحوري للأعمال في المنطقة، ونقطة جذب رئيسة لأفضل العقول والمهارات وأكثر الشركات العالمية تميزاً وابتكاراً وإبداعاً".

وأعرب عن سعادته بأن "تختار دولة روسيا الصديقة مدينة دبي للإنترنت لاستضافة أول مركز للابتكارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها خارج حدودها، تأكيداً على عمق الروابط بين الجانبين الإماراتي والروسي".

Advertisements

وأضاف أن "البنية الأساسية عالية الكفاءة والاعتمادية والبيئة الداعمة للأعمال، ترسّخ مكانة دبي بوابةً رئيسة للعبور إلى أسواق المنطقة"، لافتاً إلى أن مبدأ الشراكة الذي تتخذه دبي أساساً لعلاقاتها مع كل من يختار أن يطلق أعماله أو طموحاته من أرضها، يشكل أساساً متيناً لثقة مجتمع الأعمال العالمي في جدوى هذه الشراكة كضمانة مهمة لنجاح مشاريعهم وتطلعاتهم نحو نجاح مشترك لا تدخر دبي جهداً في توفير مقومات تحقيقه".

اقرأ أيضاً: "مايكروسوفت" تفتتح مراكز بيانات سحابية جديدة في الإمارات

من جانبه، قال عمار المالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للأنترنت ومدينة دبي للتعهيد، إن "مدينة دبي للأنترنت تلتزم منذ انطلاقتها، بتزويد الشركات من مختلف الأحجام بالمنصة التي تحتاجها للابتكار والنمو.. وتقوم مهمتنا على تطبيق استراتيجية دبي للابتكار على أرض الواقع، من خلال عملنا على تعزيز مكانة دبي باعتبارها المركز التكنولوجي الرئيسي في المنطقة.. ويأتي إطلاق المركز الرقمي الروسي الجديد في مدينة دبي للإنترنت ليضيف مستوى آخر من الفعالية والنشاط إلى المشهد التكنولوجي النشط والمتنامي في دبي، تماشياً مع نهج الإمارة المستمر في تحفيز الاقتصاد وتزويد الشركات بفرص الأعمال الجديدة للاستفادة منها وتفعيلها وتمكينهم من تحقيق النجاح المنشود من خلالها".

وأضاف أن "مسيرتنا تميّزت بدخول العديد من شركات تكنولوجية عملاقة، وأخرى ناشئة طموحة أسست قواعدها في مجمّعات أعمالنا في دبي.. لذا، فإننا حريصون على تقديم الدعم نفسه لشركات التكنولوجيا الروسية الساعية إلى خوض تجربتها في المنطقة وتوفير بنية تحتية مناسبة لها".

من جهته، قال محمد شيحا، الرئيس التنفيذي للمركز الروسي للابتكارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: "يسعى عدد متزايد من رواد الأعمال والمستثمرين الروس في قطاع التكنولوجيا إلى اتباع طرق جديدة لنمو شركاتهم، وتتمحور مهمتنا في البناء على السمعة الممتازة لأعمال تلك المؤسسات، كشركاء محتملين يمكن الاعتماد عليهم في الحصول على خدمات جيدة بأسعار تتميز بالكفاءة مقابل القيمة، ولهذا الغرض، اخترنا مدينة دبي للإنترنت، ليتواجد فيها مركز الابتكار في المنطقة، وصممنا خدماتنا بصورة تلبي احتياجات عملائنا المحددة، بالاعتماد على تحليلات دقيقة مسبقة للسوق ولحجم الطلب فيها".

تجدر الإشارة إلى أن المركز الروسي للابتكارات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيكون مقراً للمشروعات الروسية الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الشركات الناشئة، ومؤسسات التكنولوجيا الروسية الكبيرة العاملة على المستوى العالمي. كما سيوفر المركز مجموعة منتجات وخدمات وحلول في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الواقع المدمج والواقع الافتراضي وخدمات الاستضافة السحابية، وغيرها.

ويتزامن افتتاح مركز الأعمال الجديد مع التطور المستمر في العلاقات بين دولة الإمارات وروسيا لاسيما عقب الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في العام الماضي، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما 11 مليار درهم (3 مليارات دولار أميركي) في عام 2018، بزيادة نسبتها 21% عن العام 2017، كما ارتفع عدد السائحين الروس لدولة الإمارات 820 ألف سائح في العام 2018 بزيادة نسبتها 64.8% مقارنة بالعام 2017، كنتيجة مباشرة لسياسات التأشيرة الجديدة التي تمنح السائحين الروس تأشيرات مجانية لمدة 30 يوماً بمجرد وصولهم إلى دولة الإمارات.