الامارات | محمد بن زايد والشيوخ يقدمون واجب العزاء في وفاة الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد والشيوخ يقدمون واجب العزاء في وفاة الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 يونيو 2019

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء الى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي في وفاة المرحوم الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني.

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كما قدم سموه التعازي إلى أنجال الفقيد وذويه، راجيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أسرته وأهله جميل الصبر وحسن العزاء.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مجلس العزاء في مجلس زعبيل الكبير مساء اليوم يرافقه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم والى جانبهما الفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم قد تقبلوا في مجلس زعبيل الكبير التعازي من سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للفضاء ومن عدد من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل الذين أعربوا عن صادق عزائهم ومواساتهم لأهل وأسرة الفقيد سائلين الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.