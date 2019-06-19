الإمارات توقع مذكرات مع فيتنام ونيبال وباكستان بشأن العمالة

وقعت دولة الإمارات مذكرات تفاهم ثنائية، مع كل من جمهورية نيبال الديمقراطية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

تستهدف المذكرات الثلاث تعزيز التعاون الثنائي، وتطبيق أفضل الممارسات، في مجال استقدام وتوظيف العمالة النيبالية، والقوى العاملة الباكستانية بما فيها العمالة المساعدة، وكذلك العمالة المساعدة الفيتنامية لدى أصحاب العمل والأسر في الدولة.

ووقع المذكرات، معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي داو نجوك داونغ وزير العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية الفيتنامي، ومعالي جوكارنا بيستا وزير العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية النيبالي، وسعادة طاهر حسين اندرابي المبعوث الدائم لجمهورية باكستان لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة وفد الدولة.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي، إن "توقيع مذكرات التفاهم يأتي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على تطوير تعاونها الثنائي مع الدول الثلاث في مجال استقدام وتوظيف العمالة، بما يلبي احتياجات القطاع الخاص وأصحاب العمل والأسر في الدولة من عمالة المنشآت والعمالة المساعدة، وبالشكل الذي يعزز من الفوائد التنموية المتبادلة، التي تحققها دورة العمل التعاقدي المؤقت".

وأشار إلى أهمية المذكرات من حيث ضبط وتنظيم عمليات استقدام العمالة، لا سيما من خلال وكالات التوظيف المرخصة داخل الدولة وفي الدول الثلاث، فضلاً عن تعزيز الشفافية في مختلف مراحل دورة العمل وضمان حقوق ومستحقات مختلف الأطراف المعنية، خصوصاً في ضوء الاتفاق على تنفيذ برامج التوعية قبل مغادرة العمال بلدانهم، وبعد وصولهم إلى الدولة، وهو ما يسهم في زيادة الوعي بالحقوق والواجبات التي تفرضها علاقة العمل التعاقدي.

وحضر مراسم التوقيع سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف وسعادة سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسعادة ماهر حمد العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، وسعادة الدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وعدد من المسؤولين والمعنيين في الدول الثلاث.

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وحول استقدام عمالة المنشآت، تم الاتفاق على أن يقدم صاحب العمل للعامل المزمع استقدامه عرض عمل تفصيلياً يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه وشروط وظروف العمل لتتأكد الجهة الحكومية المعنية في الدولة الأجنبية من توقيع العامل عليه بعد اطلاعه عليه وموافقته على مضامينه.

وتم الاتفاق على تدابير استقدام وتشغيل العمالة المساعدة، ليسمح فقط لمراكز الخدمة "تدبير" في دولة الإمارات بتقديم طلبات استقدام العمالة المساعدة المقدمة، من أصحاب العمل في الدولة لتوظيفها، كما يسمح فقط لوكالات التوظيف الخاصة المسجلة والمرخصة في بلدان الإرسال بتقديم أسماء وبيانات العمالة المساعدة المرشحة للشواغر المتاحة والمعتمدة.

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجان مشتركة ثنائية بين كلّ من وزارة الموارد البشرية والتوطين والوزارات المعنية في كل من باكستان ونيبال وفيتنام، لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ومتابعة تفعيل مذكرات التفاهم المبرمة.

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من جهة أخرى، بحث سعادة محمد عبدالله بن مطلق الغفلي سفير الدولة لدى جاكرتا مع سعادة أرتشاندرا طاهر نائب وزير الطاقة والموارد المعدنية في إندونيسيا، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد نائب وزير الطاقة والموارد المعدنية في إندونيسيا خلال لقائه سفير الدولة، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات لما فيه خدمة البلدين الصديقين.