"جامعة خليفة" ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم.. و"جامعة عجمان" تدخل التصنيف

دخلت "جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا" ضمن أفضل 300 مؤسسة أكاديمية على مستوى العالم، حسب أحدث تصنيف صادر عن مؤسسة "كيو إس" لتصنيف الجامعات العالمية لعام 2020، لتصبح بذلك أول جامعة إماراتية تحظى بهذا التصنيف. كما نجحت "جامعة عجمان" هذا العام في دخول التصنيف العالمي الصادر عن المؤسسة، لتصبح ضمن أفضل 800 مؤسسة على مستوى العالم.

واحتلت "جامعة خليفة" المرتبة 268 على مستوى جامعات العالم، محققة قفزة بلغت 47 مركزاً حافظت بها على الصدارة على مستوى جامعات الدولة. ووصفت مؤسسة "كيو إس" في تصنيفها العالمي الجديد "نتائج البحوث" في جامعة خليفة بأنها "عالية جداً".

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إن حصول الجامعة على لقب أول جامعة إماراتية تصل إلى نادي الـ 300 بين جامعات العالم، دليل جديد على النجاحات المستمرة والمتتالية للجامعة في الساحة الأكاديمية الدولية، ويؤكد التزامها بتوفير نقل معرفة عالمي المستوى لطلبتها.

وأضاف أن هذه التصنيفات والإنجازات الدولية تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي لم تدخر جهداً في توفير كل ما من شأنه النهوض بمستوى الجامعة للمنافسة عالمياً، ويدل على مستوى الجهود التي يبذلها أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية لتعزيز دور الجامعة في تنمية رأس المال البشري والفكري في الدولة".

وأوضح، أن هذا الإنجاز الكبير سيسهم إضافة إلى الإنجازات الأخرى للجامعة في تعزيز الجهود المبذولة لتوفير أفضل البرامج الأكاديمية والبحثية والتي ستقوم بدورها بتعزيز مكانة جامعة خليفة على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

كما نجحت "جامعة عجمان" هذا العام في دخول التصنيف العالمي لتصبح ضمن أفضل 800 مؤسسة على مستوى العالم.

وبذلك تكون الجامعة قد حققت قفزة تجاوزت بها أكثر من 100 مؤسسة أكاديمية بين العامين 2019 و2020 لتصبح من بين أفضل 2.8% من جامعات العالم وضمن أفضل 1.7% من الجامعات في الوطن العربي.

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كما تبوأت جامعة عجمان المرتبة الرابعة عالمياً في فئة تنوع جنسيات أعضاء هيئة التدريس والسادسة دولياً في فئة تنوع جنسيات الطلبة الدارسين بالجامعة، لتصبح هذه التصنيفات علامة فارقة في مسيرة الجامعة التي بدأت قبل 31 عاماً كأول مؤسسة تعليم عال خاص في دولة الإمارات والمنطقة.

وأرجع الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة هذا الإنجاز إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء الجامعة، التي كانت بمثابة المحرك والدافع لرؤية الجامعة وخططها الاستراتيجية، التي أسهمت في تعزيز مكانتها لتكون في مصاف أفضل الجامعات على مستوى الوطن العربي والعالم".

وأشار إلى أن الاعتراف بجامعة عجمان كإحدى أكثر المؤسسات تنوعاً في العالم يمثل تميزاً رائعاً، وقال: "تقييم أدائنا في تصنيفات مؤسسة كيو إس العالمية لعام 2020 دليل واضح على رسوخ تواجد جامعة عجمان على الخارطة العالمية، وهذا هدف تم تحديده في رؤيتنا وخطتنا الاستراتيجية 2017-2022، المتمثلة في الحصول على الاعتراف بالجامعة دولياً كواحدة من الجامعات الرائدة في العالم العربي.

وأوضح مدير جامعة عجمان، أن الجامعة حافظت على ترتيبها بين أفضل 8 جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لتقرير الجودة لعام 2020 من خلال طرحها 35 برنامجاً أكاديمياً في درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ضمن 9 كليات، وحصل العديد من هذه البرامج على اعترافات دولية مرموقة.

من جانبه قال أشوين فرنانديز، المدير الإقليمي لمؤسسة QS في منطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "من المثير للإعجاب أن نرى التقدم الملحوظ لجامعة عجمان، في الوقت الذي تواصل فيه جهودها الحثيثة في التميز على الساحة العالمية للتعليم العالي"، مؤكداً أن التوجه الجديد الذي بدأ بدفع المؤسسة إلى الأمام قبل بضع سنوات، ها هو يؤتي ثماره الآن".

وتستخدم مؤسسة الـ "كيو إس" لتصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ستة معايير أساسية وهي السمعة الأكاديمية بنسبة 40 في المئة، وسمعة المؤسسة الأكاديمية لدى المؤسسات الموظفة بنسبة 10 في المئة، ونسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية إلى الطلبة بنسبة 20 في المئة، ونسبة الاقتباسات البحثية لكل عضو هيئة أكاديمية في المؤسسة بنسبة 20 في المئة، ونسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية الدوليين إلى مجموع أعضاء الهيئة الأكاديمية بنسبة 5 في المئة، ونسبة الطلبة الدوليين لمجموع الطلبة بنسبة 5 في المئة.

وتستمر جامعة خليفة بالمحافظة على إنجازاتها على المستوى العالمي في المجالات الأكاديمية والبحثية، حيث كانت الجامعة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين أفضل 15 جامعة في تصنيف "التايمز" للتعليم العالي في دول الاقتصادات الناشئة للعام 2019 والذي شمل 442 جامعة من 43 دولة.

وجدير بالذكر، أن جامعة عجمان كانت قد حصلت مؤخراً على مرتبة خمس نجوم في نظام كيو إس العالمي لتصنيف الجامعات في ثلاث فئات وهي المسؤولية المجتمعية، والشمولية وبيئة التعلم، فيما حصلت على مرتبة "أربع نجوم" في فئة التدريس والانخراط في الاتجاهات العالمية.