(فنّ) تُطلق أول معرض من نوعه للألعاب الإلكترونية وتؤكد ضرورة حماية الأطفال على الإنترنت

شهدت فعاليات "في جي إكس"، معرض الألعاب الإلكترونية الأول من نوعه في إمارة الشارقة، الذي تنظمه مؤسسة (فن) المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، تنظيم ورشة عمل "هجوم الفيروسات"، من قبل إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والقيادة العامة لشرطة الشارقة.

وتقام فعاليات المعرض الذي يتواصل حتى 21 من يونيو الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، بهدف الاستفادة من إقبال جيل الشباب والأطفال على الألعاب الإلكترونية، في تعزيز قدراتهم الإبداعية والعقلية، وتطوير مهارات التفكير والتحليل لديهم، بالإضافة إلى تقديم مختلف أصناف الدعم والمعرفة التي تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة ومظاهرها وما يرافقها من خيارات أمن وسلامة.

حلول وتوعية

واستعرضت الورشة التي قدمتها الرقيب رجاء خالد فيصل من إدارة الشرطة المجتمعية، إلى أهم الخطوات التوعويّة التي يجب على الأطفال الذين يستخدمون شبكة الإنترنت أن يتبّعوها من أجل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والانتباه إلى أهمية التعامل الأمثل مع مختلف أشكال التقنية للاستفادة مما تقدمه دون التعرض للمخاطر.

وأكدت الرقيب رجاء خالد فيصل أهمية التقيد باتباع أعلى معايير الأمن والسلامة خلال التواجد على الإنترنت، لافتة إلى ضرورة أن يكون الطفل على دراية كافية بما يريده من تواجده على شبكة الإنترنت، وأن تكون الأجهزة التي يستخدمها مرتبطة بأرقام سرية قوية تحتوي على أرقام وكلمات ولا يسهل الوصول لها، كما دعت الأطفال إلى عدم مشاركة هذه الكلمات مع أقرانهم وأصدقائهم والمحافظة عليها بسرّية تامة للحيلولة دون تعرضهم لمخاطر السرقة والاختراق وغيرها.

وعرّفت الرقيب رجاء المشاركين بالخطوات الأساسيّة والضرورية للمحافظة على البيانات الشخصية في حال تعرض الهواتف المتنقلة للسرقة، وشرحت الخيارات التي يجب على كل من يتعرض لهذا الموقف أن يبادر للقيام بها، حيث أكدت ضرورة تفعيل خيار تشفير المحادثات عبر برنامج "الواتساب" وضبط كلمة سر خاصة بالبرنامج نفسه تخوّل صاحبه من الحصول على ربط دائم وآمن مع التطبيق.

وحول هذه المشاركة أكدت الرقيب رجاء خالد فيصل أن العالم بات يعيش واقعاً تقنياً متقدماً فجميع مظاهر الحياة مليئة بالتقنية ولا يمكن إنكار هذا الشيء، مؤكدة أن الفوائد التي يجنيها الأطفال من خلال وجودهم على شبكة الانترنت كبيرة، وفي المقابل هناك مخاطر يجب الانتباه لها سواء من خلال الأهل أو المدرسة أو المحيطين بالطفل تحول دون تعرضه لأي مشكلات.

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وتابعت ": تنظيم مثل هكذا فعاليات مهم ويسهم في لفت انتباه الأجيال الجديدة إلى ضرورة اتباع أهم أساليب الوقاية والأمن اثناء تواجدهم على شبكة الإنترنت، من هذا المنطلق يجمع القيادة العامة لشرطة الشارقة ومؤسسة (فن) و(إدارة سلامة الطفل) روابط تعاون مشتركة من أجل توفير بيئة تسمح للأطفال بالاستفادة من وسائل العصر في الوقت ذاته تحافظ على أمنهم وسلامتهم، من أجل الارتقاء بالمجتمع ككل والوصول إلى استخدامات أمثل لوسائل التكنولوجيا المتنوعة بأمان ويسر وسهولة".

ودعت المحاضر في نهاية الورشة جميع الأطفال إلى ضرورة التعرّف على أرقام التواصل الخاصة التي توفرها القيادة العامة لشرطة الشارقة وإدارة سلامة الطفل إلى جانب المواقع الخاصة عبر شبكة الإنترنت للإبلاغ عن أي حالة يمكن للطفل أن يتعرض لها، لافتة إلى ضرورة اتباع أعلى إجراءات السلامة والوقاية أثناء تعاملهم مع وسائل التقنية الحديثة. وتقام ورشة العمل يوميًا خلال الفعالية مما يؤكد حرص مؤسسة (فن) على السلامة الإلكترونية.

وتقدم الفعالية الفرصة لعشاق الألعاب الإلكتروني من خبراء ومبتدئين للاطلاع على أحدث نسخ من الألعاب الإلكترونية وأبرز التوجهات الحاليّة في هذه الصناعة، كما توفّر الفعالية منصات ألعاب حيّة تحاكي أهم وأبرز الألعاب، إلى جانب ورشات عمل فنيّة وتوعويّة، ومنصات تعليم الرسم وابتكار الشخصيات المفضلة للأطفال والمستوحاة من الألعاب، كما يمكن للزوار شراء التذاكر عند المدخل أو زيارة موقع مؤسسة (فن) للمزيد من التفاصيل على الرابط التالي: https://funn.ae/vgx-video-game-x/

وتهدف مؤسسة (فن) إلى إعداد جيل واعد من الفنانين والسينمائيين المبدعين، والترويج للأعمال الفنية والأفلام الجديدة التي ينتجها الأطفال والناشئة في دولة الإمارات، وعرضها في المهرجانات السينمائية والمؤتمرات الدولية، كما تعمل على دعم المواهب وتشجيعها من خلال المهرجانات، والمؤتمرات، وورش العمل على الصعيدين المحلي والدولي.