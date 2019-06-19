دولة الإمارات تحصد لقبي "الأفضل للاستثمار" و"الأفضل للاستثمار الفردي" من مجلة "سايت سيليكشن"...

حصدت دبي المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط في أداء الاستثمار لعام 2019، إذ فازت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بجائزة أفضل مؤسسة لتشجيع الاستثمار على مستوى المنطقة للعام 2019، وذلك خلال مشاركتها في منتدى الاستثمار العالمي 2019 الذي اختتم اليوم (الأربعاء) في مدينة سيدني الاسترالية. وحصدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الحدث العالمي لقبي "الأفضل للاستثمار" و"الأفضل للاستثمار الفردي" المقدمة من قبل مجلة "سايت سيليكشن".

وأعرب فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، عن فخره واعتزازه بهذه الجائزة العالمية التي تسجل إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة النجاحات والإنجازات الاقتصادية المتوالية لإمارة دبي، وقال: "تعكس هذه الجائزة التزام دبي الدائم بالحفاظ على موقعها في مصاف أفضل الوجهات الاستثمارية المفضلة عالمياً، حيث تأتي مدفوعة بسياساتنا المتكاملة المستشرفة للمستقبل، وتعاوننا الدائم مع المستثمرين والشركات الأجنبية، لإطلاق وتنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين في إمارة دبي."

وتلعب المبادرات المستقبلية النوعية التي تطلقها دبي دوراً ريادياً في حفاظ الإمارة على مكانتها العالمية كوجهة مفضلة للاستثمار، حيث جاءت نتائج النصف الأول من العام 2019 لتعكس أهمية بيئة دبي الحاضنة للأعمال، تضاف إليها الأرقام المسجلة خلال الربع الأول من العام، والتي أشارت إلى استقطاب دبي لـ 5.5 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، محققة بذلك زيادة بنسبة 176٪ بالتدفقات مقارنة بالربع الأول من عام 2018.

من جانبه، قال سعادة عبدالله السبوسي، سفير دولة الإمارات لدى أستراليا: "نهنئ مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على الفوز بجائزة أفضل مؤسسة لتشجيع الاستثمار لعام 2019 في منطقة الشرق الأوسط في المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر 2019. كما نؤكد في هذا الصدد اعتزازنا بالتصنيف العالمي لإمارة دبي كأفضل وجهة للاستثمار، والذي يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة في هذا الإطار، والتي تشمل نصّ وتطبيق أحدث السياسات والقوانين الجاذبة للاستثمار ".

وقال آدم جونز كيلي، الرئيس التنفيذي لشركة كونواي ورئيس مجلة سايت سيلكشين: "نجحت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار في القيام بدور محوري كأفضل المؤسسات في تشجيع الاستثمار ومواكبة الاتجاهات العالمية في هذا المجال. وعلى الرغم من تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر حول العالم، تتواصل وتيرة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة دبي، الأمر الذي سمح لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بالحصول على أكبر عدد من الأصوات والتفوق على المؤسسات الأخرى في مناطق مختلفة من العالم".

جدير بالذكر بأن منتدى الاستثمار العالمي 2019 الذي عُقدت أعماله على مدار ثلاثة أيام في مدينة سيدني، سلّط الضوء على أفضل الممارسات في عدد من القطاعات، بما فيها التكنولوجيا المالية والثورة الصناعية الرابعة، وذلك بهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ضمن تلك القطاعات التي تشكل ركيزة مستقبل عمليات التطوير والتنمية الشاملة.