"دبي الجنوب" و"جامعة ساوث ويلز" تناقشان دور الاستدامة والتكنولوجيا في إعادة رسم مستقبل قطاع...

تتويجاً لافتتاحها الناجح في دبي في سبتمبرالماضي أطلقت "جامعة ساوث ويلز" (USW) برنامج "الماجستير في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الدولية" الجديد والمتاح في الحرم الجامعي الواقع في "دبي الجنوب" اعتباراً من العام الجاري. وجرى الإطلاق الرسمي خلال حفل أقيم اليوم (الأربعاء 19 يونيو 2019) تحت شعار "الاستدامة والتكنولوجيا في قطاع اللوجستيات"، وذلك بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين والرواد، وفي مقدمتهم محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في "دبي الجنوب"؛ وراجي حتر، كبير مسؤولي الاستدامة في شركة "أرامكس"، الذي قدّم عرضاً مفصلاً حول المبادرات المستدامة ضمن القطاع اللوجستي؛ وستيوارت ميليجان، مسؤول برنامج اللوجستيات في "جامعة ساوث ويلز"، الذي استعرض دور الاستدامة والتكنولوجيا في إعادة صياغة مستقبل قطاع اللوجستيات.

ويكتسب البرنامج الجديد، المعتمد من "هيئة المعرفة والتنمية البشرية"، أهمية بالغة كونه استكمال حقيقي للمرفق المتخصص بتعليم هندسة الطيران في "دبي الجنوب". ومن المقرر توفير برنامج الدراسات العليا وفق نموذج مرن يتيح للمهنيين فرصة الجمع بين الدراسة والعمل. وتم تصميم البرنامج خصيصاً لتأهيل الكوادر البشرية بالشكل الأمثل لتلبية الاحتياجات التنموية المستقبلية لقطاع الطيران وغيره من القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات، من خلال التركيز على إثراء المعرفة وصقل المهارات للعمل في كافة المجالات ضمن مختلف المشاريع المتعددة الجنسيات.

وتعليقاً على الموضوع، قالت البروفيسور جولي ليدون، نائب رئيس "جامعة ساوث ويلز": "تمثل دورات صيانة الطائرات المتاحة في حرمنا الجامعي في "دبي الجنوب" فرصة مثالية للطلبة في المنطقة للتعلم من نخبة الخبراء والرواد الدوليين. ويأتي "الماجستير في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الدولية" بمثابة إضافة هامة للفرص التدريبية والتعليمية الواعدة المتوفرة أمام الكفاءات البشرية المحلية والإقليمية. ونتطلع قدماً إلى تزويد الدارسين بالمعرفة الحديثة والمهارة العالية، بالاعتماد على خبرتنا الدولية في مجال اللوجستيات وإدارة سلاسل التوريد والمشهود لها في المملكة المتحدة، سيّما وأننا نحظى باعتماد رسمي من "معهد تشارترد للوجستيات والنقل" و"معهد تشارترد للمشتريات والتوريدات" ونرتبط بعلاقات متينة مع رواد الصناعة بما فيهم "تاليس" و"إيرباص"."

واختتمت ليدون: "نسعى لنقل معارفنا وخبرتنا إلى دبي في سبيل تمكين الدارسين في البرنامج الجديد من بناء القدرات المتخصصة في مجال سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي. ونعتزم تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية القوية محلياً كما هو الحال في المملكة المتحدة، ما يعزز مساهماتنا في تلبية الاحتياجات التنموية العالمية من خلال برامجنا الأكاديمية والتدريبية رفيعة المستوى."

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ومن جهته، قال محسن أحمد: "يسعدنا أن نشارك في هذا الحدث النوعي إلى جانب نخبة من الخبراء الرئيسيين في هذا القطاع لتقديم خبرات وتجارب واسعة في مجالٍ أصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من مناخ الأعمال، وذلك عبر إطلاق برنامج الماجستير الجديد التابع لجامعة ساوث ويلز في دبي. وجاء هذا البرنامج ليساهم في تعزيز مكانة وسمعة "دبي الجنوب"، ويرسّخ موقع إمارة دبي كوجهة إقليمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والتعليم والاستدامة والابتكار، كونها تدعم وتعمل على تطوير مهارات القوى العاملة في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة. ونتطلع قدماً بأن يكون البرنامج خطوة نوعية من شأنها توفير مسارات تعليمية جديدة للجيل القادم من خبراء اللوجستيات وإدارة سلاسل الإمداد في الدولة.

ويعتبر برنامج "الماجستير في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الدولية" إضافة قيّمة لبرنامج بكالوريوس علوم هندسة صيانة الطائرات (مع مرتبة الشرف) المتاح حالياً مع التدريب المتكامل لوكالة سلامة الطيران الأوروبية/ الهيئة العامة للطيران المدني؛ ودرجة التأسيس العليا لبكالوريوس علوم هندسة صيانة الطائرات (مع مرتبة الشرف) والدورة التأسيسية، والتي تتيح للدارسين إمكانية الحصول على المؤهلات الصحيحة للالتحاق ببرنامج البكالوريوس.

وللمزيد من المعلومات حول حرم "جامعة ساوث ويلز" في دبي وبرامجها الأكاديمية والتدريبية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (www.southwalws.ac.uk/dubai).