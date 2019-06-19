"ورشة حكومة دبي" تنظم ورشة عمل لموظفي الصيانة الهندسية في إطار برنامج "كايزين للتدريب الأساسي"

عقدت "ورشة حكومة دبي" مؤخراً ورشة عمل تفاعلية لموظفي "قسم الصيانة الهندسية" في إطار برنامج "كايزين للتدريب الأساسي"، تماشياً مع جهودها الحثيثة للارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية بما يصب في خدمة مسيرة التميز الحكومي. وحظي فريق "قسم الصيانة الهندسية"، خلال الورشة التي أقيمت بالتعاون مع "الفطيم للسيارات"، بفرصة اكتساب المعرفة والخبرة الفنية والتعرف على أساسيات منهجية "كايزن" الرامية إلى تطوير الخدمات استناداً إلى الابتكار والإنتاجية، وتحسين آلية العمل وفق أفضل الممارسات المهنية انسجاماً مع توجهات حكومة دبي.

وقال فهد أحمد الرئيسي، نائب المدير التنفيذي لـ "ورشة حكومة دبي": "شكّل نجاح ورشة العمل المنضوية في إطار برنامج "كايزين للتدريب الأساسي" محطة هامة لتزويد فريق الصيانة الهندسية بالمهارات والأدوات اللازمة لدفع مسيرة تميز العمل الحكومي، تماشياً مع التوجهات الوطنية نحو جعل حكومة دبي رائدة وسبّاقة ومبدعة في تلبية احتياجات المستقبل وفق غايات "خطة 2021". ويسرنا التعاون مع "الفطيم للسيارات" في تنفيذ ورشة العمل الناجحة، مدفوعين بالتزامنا المستمر بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة الاستثمار الأمثل بالعنصر البشري باعتباره أساس وغاية التنمية."

وأضاف الرئيسي: "يكتسب برنامج "كايزين للتدريب الأساسي" أهمية بالغة كونه يتبنّى منهجية قائمة على تمكين الكفاءات البشرية من التحسين المستمر لأساليب عملها، بما يواكب التغيرات الحاصلة على كافة

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المستويات. وكلنا ثقة بأنّ الورشة الأخيرة ستثمر عن نتائج إيجابية ملموسة تصب في خدمة تطلعاتنا المتمحورة حول تقديم خدمات رائدة تطابق أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات الهندسية. ونتطلع قدماً إلى تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية موجهة للارتقاء بقدرة فريق عملنا على تقديم مساهمات قيمة تعزز دور "ورشة حكومة دبي" في إرساء دعائم منظومة التميز الحكومي في إمارة دبي."

وتمحورت ورشة العمل حول التعريف بأساسيات منهجية "كايزن"، مع تسليط الضوء على مراحل تطبيق "6 سيغما" (Six Sigma) وآليات قياس المستوى وتحليل البيانات ومنهجيات التحسين والتطوير والرقابة وحل المشكلات. وتعرّف المشاركون في الورشة أيضاً على أنشطة وفعاليات "6 سيغما" وإرشادات التشغيل العالمية لخدمات "تويوتا"، إلى جانب تقنية تخزين الأجزاء وخطة عمل أفضل الممارسات.