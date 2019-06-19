"مايكروسوفت" تفتتح مراكز بيانات سحابية جديدة في الإمارات

افتتحت "مايكروسوفت"، اليوم الأربعاء، مراكز بيانات سحابية جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار جهودها الداعمة لأجندة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن توفر تلك المراكز السحابية الجديدة تسهيلات وخدمات من شأنها تمكين جميع العملاء والشركاء في المنطقة من اغتنام فوائد الثورة الصناعية الرابعة من أجل تحقيق أهدافهم.

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وستنضم المراكز السحابية الجديدة التي يقع أحدها في أبوظبي والآخر في دبي، إلى البنية التحتية السحابية العالمية للشركة، التي تعد واحدة من أكبر البنى التحتية السحابية وأكثرها أمناً على مستوى العالم.

وقال سيد حشيش المدير العام الإقليمي لدى شركة "مايكروسوفت الخليج"، إن "إطلاق مراكز البيانات الجديدة يمثل نقلة نوعية وحقبة جديدة في تاريخ المنطقة"، مشيراً إلى العوائد الكبيرة التي سيحققها التحول الرقمي في صالح النمو الاقتصادي، وقدرته على فتح آفاق كبيرة تخلق بدورها فرص العمل.