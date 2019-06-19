حكّام عجمان والفجيرة ورأس الخيمة يعزون بوفاة منصور بن أحمد آل ثاني

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، في وفاة المرحوم الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني، وذلك بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

كما قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة واجب العزاء إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وإلى ذلك، قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واجب العزاء إلى سمو ولي عهد دبي وسمو نائب حاكم دبي، وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

وجاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في مجلس زعبيل الكبير في دبي صباح اليوم، لأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام عجمان والفجيرة ورأس الخيمة، الذين أعربوا عن أصدق تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيد، راجين الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

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من جانب آخر، استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، جموع المعزين في وفاة المرحوم الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني.

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وتقبل سموهما وإلى جانبهما الفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي، وعدد من الشيوخ، التعازي في وفاة الفقيد من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، ومن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومن قائد عام شرطة دبي وكبار ضباط القيادة والأجهزة الأمنية، ومن كبار المسؤولين في الدولة، وجموع المعزين من مواطنين ومقيمين ورؤساء وأعضاء البعثات القنصلية العربية والإسلامية والأجنبية في دبي.

وأعربوا عن صادق تعازيهم ومواساتهم في المصاب الجلل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسه رحمته ومغفرته ويلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.