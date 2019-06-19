الامارات | انجاز 50% من سوق الأعلاف بالمدام

شكرا لقرائتكم خبر عن انجاز 50% من سوق الأعلاف بالمدام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المهندس خليفة الدرمكي مدير فرع الذيد في دائرة الأشغال العامة بالشارقة عبر أثير إذاعة الشارقة برنامج الخط المباشر، أن الدائرة بصدد إنشاء حديقة اخيضر في مليحة ويقع ضمن مشاريع الدائرة التنموية لعام 2019، و يتم حاليا اعتماد المخططات الهندسية بعد التنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة واختيار الارض المناسبة لقيام المشروع، وكانت الدائرة قد عاينت قطعة أرض مقترحة من المجلس البلدي في مليحة ولكن بعد معاينة الأرض لأخذ شهادات عدم الممانعة تبين وجود خطوط خدمات أساسية في الأرض ومن الصعب إزاحتها ونقلها، لذلك تم اختيار قطعة أرض أخرى. وتضم الحديقة الموعز البدء بها مع نهاية العام الجاري.

وأضاف الدرمكي جاري العمل حاليا على إنشاء سوق الأعلاف والحبوب وبلغت نسبة الإنجاز 45 بالمائة ومن المتوقع الانتهاء منه مع نهاية العام الجاري وهو مصمم على الطراز المحلي التراثي و يقع المشروع ضمن المشاريع التنموية الخاصة بالدائرة والملبية لاحتياجات السكان و المجالس البلدية في منطقة المدام. و يمتد السوق على مساحة 8 آلاف متر مربع و يحتوي على أكثر من 6 مباني متنوعة الأغراض، و تضم 14 محل لبيع وتخزين الأعلاف بطاقة استيعابية 4500 متر مكعب و11 محل لبيع الحبوب بطاقة استعيابية 1000 متر مكعب وعدد من المحال التجارية الاخرى المخصصة للايجار مثل محلات التجزئة ومطعم وصيدلية و مختبر تحاليل.

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و يخدم السوق التجار وأصحاب الماشية في منطقة المدام والمناطق القريبة منها في المنطقة الوسطى يضم المبنى الأول محلات تجارية وغرف إدارية ، فيما يقسم المبنى الثاني إلى 7 محلات تجارية وغرف إدارية ودورات مياه ، أما المبنى الثالث فيحتوي على 8 محلات لبيع الأعلاف مع مخازن مكشوفة لهذا الغرض ، بينما ينقسم المبنى الرابع إلى 7 محلات لبيع الأعلاف مع مخازن مكشوفة لهذا الغرض أما المبنى الخامس فيحتوي على 5 محلات لبيع الحبوب مع غرف الخدمات على مساحة 765 متراً مربعاً، فيما يقع المبنى الأخير على مساحة 441 متراً مربعا ويحتوي على 5 محال خاصة ببيع الحبوب.

كما سيضم السوق 150 موقفاً مخصصاً للسيارات الخاصة بالشحن والبضائع والتحميل، ومواقف مخصصة لسيارات الزائرين والمتبضعين إلى جانب كافة أعمال الطرق المحيطة بالسوق من الأنترلوك والكربستون.

ويقع السوق في منطقة سيح الغريف التجارية في منطقة المدام وتبلغ كمية الأعلاف التي من المتوقع استيعابها في السوق بشكل تقديري 1000 طناً، و سيخدم السوق التجار وأصحاب المزارع والمزارعين في منطقة المدام والمناطق المحيطة بها في المنطقة الوسطى والإمارات المجاورة، ويعد أول سوق حكومي مختص ببيع الأعلاف في المنطقة الوسطى.