الامارات | 80 ألف درهم غرامة شركة ملاهي بعد إصابة طفلة

شكرا لقرائتكم خبر عن 80 ألف درهم غرامة شركة ملاهي بعد إصابة طفلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإدانة شركة ملاهي أجنبية متهمة وأحد موظفيها، بالإهمال في اتخاذ تدابير الحيطة والسلامة، ما تسبب في إصابة طفلة مواطنة ، بإصابات تراوحت ما بين البسيطة إلى المتوسطة في منطقة الظهر واليدين والقدمين، وذلك أثر سقوطها على الأرض من ارتفاع 6 امتار.

وأصدرت المحكمة في الشق الجزائي، حكماً بإلزام الشركة بدفع غرامة قدره 80 ألف درهم، مع حبس الموظف المسؤول لمدة عام مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، على أن يقوم أهل الطفلة في وقت لاحق برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة، وذلك لتقدير قيمة التعويضات المادية والأدبية الواجب دفعها لهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى اصطحاب مواطن أطفاله إلى أحد مراكز ألعاب الأطفال، وخلال ممارسة طفلته البالغة من العمر 9 سنوات لرياضة التسلق على الجدران في المركز، سقطت من ارتفاع 6 أمتار نتيجة اهمال الشخص المسؤول عن السلامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال خلال ممارسة هذه الرياضة، حيث لم يقم بربط الطفلة بحبال الوقاية من السقوط.

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وعقب سقوط الطفلة تواصل الأب مع الطوارئ التي حضرت إلى موقع البلاغ، ليتم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تبين من خلال إجراءات الفحص، بأن الطفلة قد تعرضت من جراء سقوطها إلى إصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة في منطقة الظهر والقدمين بالإضافة إلى اختلال في وظائف اليد (تنميل).

وأشارت أوراق القضية الى انتقال فريق مختص من جهات التحقيق إلى موقع الحادث، لأجراء تدقيق على عمليات الصيانة وطرق التشغيل، حيث أظهر التقرير وجود تراخي من الموظف المسؤول والجهة التي يعمل لديها، في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم اتخاذ كافة اشتراطات الوقاية والسلامة عند ممارسة مثل هذه الرياضات، الأمر الذي كان السبب الرئيسي في إصابة المجني عليها.