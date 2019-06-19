"وزارة اللا مستحيل" تبحث آليات توفير خدمات استباقية مترابطة "قبل الطلب"

ترأست معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للإدارة الافتراضية للخدمات الحكومية الاستباقية ضمن "وزارة اللا مستحيل"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لإحداث تغيير شامل في منظومة العمل الحكومي، وتطوير حلول للتحديات عبر تبني نماذج عمل مبتكرة، بما يحسن جودة حياة المجتمع، ويقدم للعالم نموذجاً للجيل المقبل من الممارسات الحكومية.

وتهدف الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية إلى توفير خدمات قبل الطلب تسهل على المتعاملين وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم بيسر من خلال تصميم وتطوير خدمات تمس حياتهم وتعكس تجاربهم الشخصية، باعتماد مفهوم الخدمات التي تقوم على توقع احتياجات المتعاملين والتعرف عليها، عن طريق تحليل البيانات التي يتم جمعها من مصادر مختلفة ومعاملات مع الجهات الحكومية.

وأكدت عهود الرومي أن إدارة الخدمات الاستباقية ركزت، في اجتماعها الأول، على أهمية التغيير الجذري في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية من خلال تصميم جيل جديد من الخدمات الاستباقية يستجيب لاحتياجات المتعامل قبل الطلب، بما ينسجم مع رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتحقيق تغيير شامل في العمل الحكومي يتبنى نهجاً استباقياً.

وأوضحت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة أن الهدف النهائي هو إحداث تأثير إيجابي على جودة حياة الأفراد في دولة الإمارات، من خلال تطوير باقات استباقية مترابطة تشمل عدة خدمات حكومية، وتقديمها قبل الطلب بالاعتماد على البيانات الخاصة بالمتعاملين والسلوكيات والتفضيلات وأحداث الحياة، ومن خلال ربط الأنظمة والبيانات للجهات الحكومية المعنية.

حضر الاجتماع، معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب.

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كما حضر الاجتماع سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، واللواء منصور أحمد الظاهري، المدير العام للهوية بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وتم، خلال الاجتماع، الاطلاع على خطط العمل التنفيذية، والمنهجية التي ستتبعها فرق العمل في تنفيذ مهامها، وبحث سبل توفير خدمات "قبل الطلب" وآليات تصميم تجارب المتعاملين، واستعراض ملامح باقات الخدمات المشتركة والاتفاق على تشكيل فريق من الجهات الحكومية المعنية للعمل على تصميم الباقات واختبارها.

وناقش المجتمعون أفضل الممارسات العالمية في الخدمات الاستباقية في القطاعين الحكومي والخاص، واطلعوا على مخرجات ونتائج 14 مجموعة نقاش عقدها فريق العمل مع مختلف شرائح المتعاملين.

وسيتولى فريق عمل الإدارة مهمة تحديد فرص التحسين وتطوير أفكار مبتكرة مبنية على فهم المتعاملين لتصميم خدمات تقدم قبل الطلب، من خلال تطبيق مفاهيم "تصميم الخدمة" وإشراك المتعامل، وتوفير قواعد البيانات للتعرف على متطلباته، واختبار الباقات الخدمية قبل إطلاقها.

الجدير بالذكر أن وزارة اللا مستحيل هي وزارة افتراضية أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أبريل الماضي، يتولى إدارتها وزراء في حكومة دولة الإمارات، وتعمل على إعادة هندسة منظومة العمل الحكومي من خلال تولي ملفات وطنية مهمة، وتمثل الجيل الجديد من الممارسات الحكومية وتتضمن مهام عملها تطوير حلول استباقية وجذرية لمواضيع معينة ضمن فترة زمنية محددة، وتضم فرق عمل مهام مشتركة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأفراد، ويتم تغيير تشكيلاتها حسب الملفات المطروحة على أجندة العمل.