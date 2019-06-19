ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات بأخذ الحيطة والحذر نظراً لتدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً بفعل الرياح النشطة السرعة. وأضاف المركز، في بيان له اليوم، أن الرياح قد تصل سرعتها إلى 50 كم/ ساعة مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية من الدولة، خلال الفترة من الساعة 11:30 وحتى الساعة 6 من مساء اليوم الأربعاء. اقرأ أيضاً... "الأرصاد": الحرارة 51 درجة في مزيرعة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" يحذر من الرياح المثيرة للغبار والأتربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.