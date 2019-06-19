إطلاق تقنية "الواقع المعزز" في تطبيق قولدن سنت لجميع مستحضرات التجميل



مواكبةً لجيل الإنترنت وتصاعد احتياجات التسوق أونلاين، قررت المنصة الرائدة قولدن سنت في مجال العطور ومستحضرات التجميل إطلاق الخاصية الحديثة "الواقع المعزز" عبر تطبيقها الخاص المتوفر على أندرويد وآيفون. هذه التقنية ستُمكن مستخدم تطبيق قولدن سنت من عرض المستحضرات عبر الإنترنت وتجربتها في آنٍ معاً من دون عناء التوجه فعلياً إلى المتجر.

لدى تقنية "الواقع المعزز" عدة فوائد للمستخدم منها توفير إمكانية تجربة المنتج عبر الإنترنت قبل شرائه عبر تحويل المنتج المختار إلى عنصر افتراضي ثلاثي الأبعاد وإظهاره في العالم الحقيقي من خلال الكاميرا الخاصة بالهاتف.

وتؤكد منصة قولدن سنت أن هذه الخاصية التفاعلية صممت بكل دقة قبل إضافتها للتطبيق، لتتناسب مع ما يليق باحتياجات المتسوق العصري اليوم. فبإمكان المستخدم الآن فتح الكاميرا الأمامية من التطبيق وتجربة المستحضر على صورة الوجه لرسم فكرة أوضح عن هذا المنتج قبل عملية الشراء.

إذ إنطلاقاً من الرؤية المتمسكة بها منصة قولدن سنت على أن تكون الأولى بتقديم تجربة تسوق ذكية وسلسة لمستخدميها، تكشف لنا اليوم الستار عن تجربتها التفاعلية موفرة بذلك تجربة استخدام أبسط. وبالرغم من أن تقنية "الواقع المعزز" اشتهرت في الآونة الأخيرة، إلا أن قولدن سنت ستكون المنصة الأولى بإضافتها كخدمة متوفرة لتجربة جميع أنواع مستحضرات التجميل قبل شرائها عبر الإنترنت.

وعدا عن هدف قولدن سنت بتقديم تقنيات عصرية وسهلة الاستخدام، هنالك أيضاً الإدراك الكامل بأهمية تجربة المستحضرات قبل شرائها كخطوة أساسية تساعد المستهلك على الاختيار. وبناءً على ذلك تقدم هذه الميزة التكنولوجية فرصة تجربة المئات من الألوان والمستحضرات العالمية في غضون ثواني، بينما قد تستغرق نفس هذه التجربة المزيد من الوقت والجهد على أرض الواقع.

ومع تزايد الإقبال على استخدام المنصات الإلكترونية للتسوق، ووصول عدد مرات تحميل تطبيق قولدن سنت إلى الثلاث ملايين؛ يؤكد مالك آل شهاب المؤسس والمدير التنفيذي في "قولدن سنت": "نحن متحمسين جداً لبدء تقديم هذه الميزة التكنولوجية وإضافتها إلى منصة قولدن سنت، لنوفر بذلك مستوى عالي من الواقعية وتجربة تسوق فريدة من نوعها".

وتم الاكتشاف بناءً على إحصائيات سابقة، أن نسبة شراء المتسوقين تزداد عند استخدام تقنية "الواقع المعزز"، ويستغرق المتسوق المزيد من الوقت على التطبيقات التي تقدم هذه التقنية مقارنةً بالتطبيقات الأخرى.

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لمحة عن ’قولدن سنت‘:

تقدم منصة "قولدن سنت" الإلكترونية مفهوم جديد وعصري في مجال العطور، المستحضرات ومنتجات العناية بالشعر والبشرة من خلال موقعها وتطبيقها الذكي. تأسست الشركة السعودية عام 2014 وتمكنت من بعدها التوسع لتتألق في كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت، لتصبح الآن المنصة الرائدة في توفير أرقى الماركات العالمية بأسعار منافسة وخدمات توصيل سريعة وآمنة.

وتمتاز اليوم شركة "قولدن سنت" بعروضها الحصرية، تفاعلها الدائم مع الملايين من المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي، وأيضاً تقديم تقنية "الواقع المعزز" لتجربة المستحضرات عبر التطبيق بكبسة زر! وأصبح عدد مرات تحميل التطبيق يتعدى الثلاث ملايين مرة، ليؤمن يومياً أسهل وأذكى الطرق لطلب المنتجات عبر الإنترنت من أي مكان وفي أي وقت.