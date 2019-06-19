مركز محمد بن راشد للفضاء ينعش الصيف بمخيم مستكشف الفضاء

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي عن فتح باب التسجيل في المخيم الصيفي لـ "مستكشف الفضاء" 2019، حيث سيتم تنظيم 4 مخيمات على مدار 4 أسابيع تضم كل مجموعة 30 مشاركاً. ويستمر مخيم الطلاب في الفئة العمرية من 11-14 عاماً من 7 إلى 11 يوليو، والطالبات في نفس الفئة العمرية من 14 إلى 18 يوليو؛ والطلاب في الفئة العمرية من 15-18 عاماً من 21-25 يوليو والطالبات في نفس الفئة العمرية من 28 يوليو إلى 1 أغسطس 2019.

ودعا المركز المهتمين للتسجيل في المخيم والاستفادة من هذه المبادرة الرائدة التي تهدف إلى تزويد الشباب بتجربة استثنائیة لاستكشاف الفضاء من خلال دروس نظرية وعملية فريدة وأنشطة تعليمية وتثقيفية وورش عمل يقدمها خبراء ومختصون في علوم الفضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء. وأشار المركز إلى أن التسجيل متاح للطلاب والطالبات من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، علماً بأن آخر موعد للتسجيل هو 4 يوليو 2019 عبر الموقع الإلكتروني (https://mbrsc.ae/spaceexplorer).

وقال سعادة يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء "يأتي مخيم "مستكشف الفضاء" ضمن جهود مركز محمد بن راشد للفضاء في دعم رؤية القيادة الرشيدة لإعداد جيل يمتلك ناصية العلوم الحديثة ويتمتع بأعلى المستويات العلمية والاحترافية من خلال توفير بيئة محفزة للشباب لإطلاق ابتكاراتهم وإبداعاتهم وتشجيعهم على دراسة التخصصات العلمية، حيث نؤمن أن شباب اليوم هم قادة الغد الذين سيواصلون مسيرة الدولة في مجال الابتكار والبحث العلمي في الفضاء والعلوم والتقنيات المتقدمة وينفذون الخطط الاستراتيجية الطموحة للدولة في مجال استكشاف الفضاء، في إطار الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى تشجيع الابتكار في التعليم من خلال تزويد الطلبة بمهارات القرن الحادي والعشرين وتطوير قطاع الفضاء كأحد القطاعات الجديدة في الاقتصاد الوطني".

كما أضاف المهندس عدنان الريس، مدير برنامج المريخ 2117 في مركز محمد بن راشد للفضاء : "إن مخيم مستكشف الفضاء يعد فرصة مهمة للطلبة المهتمين بقطاع الفضاء لتكوين رؤية شاملة حول علوم وهندسة وتقنيات الفضاء والالتقاء بخبراء مركز محمد بن راشد للفضاء لفهم متطلبات قطاع الفضاء والتعرف إلى أحدث التقنيات والفرص المتاحة في هذا القطاع".

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كما أشار الريس إلى أن مخيم "مستكشف الفضاء" يهدف إلى نشر المعرفة حول العلوم بشكل عام وعلوم الفضاء بشكل خاص، داعياً الراغبين في المشاركة إلى سرعة التسجيل، حيث تشهد هذه الفعالية الفريدة إقبالاً كبيراً من الطلاب من داخل وخارج الدولة، حيث إنها توفر فرصة مهمة لهم للتعرف إلى برامج وعلوم الفضاء في الدولة، بما يُثري اختياراتهم المستقبلية وإلهامهم للتوجه لدراسة العلوم.

يتضمن برنامج المخيم لهذا الصيف أنشطة نظرية وتطبيقية تلبي شغف الطلاب للتعلم وإظهار مواهبهم، من بينها ورش العمل التي سيتعلم الطلبة من خلالها بناء الدوائر الكهربائية والنماذج ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى ورش عمل حول الأقمار الاصطناعية, وتكنولوجيا الروبوتات وبناء نماذج صواريخ الفضاء. كما ستتاح للمشاركين بالمخيم فرصة القيام بزيارات ميدانية لمرافق البحث والتطوير الموجودة في مركز محمد بن راشد للفضاء بما في ذلك مختبرات تقنيات الفضاء، والتعرف على برنامج الإمارات الوطني للفضاء و الذي يتضمن "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ - مسبار الأمل"، و"برنامج تطوير الأقمار الاصطناعية" و"برنامج الإمارات لروّاد الفضاء" وبرنامج المريخ 2117.

يذكر أن المخيم يأتي ضمن مبادرات برنامج المريخ 2117 ويحظى برعاية صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذراع التمويلي للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.