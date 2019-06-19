مركز فقيه للإخصاب يطلق مبادرة "تناغم الحب والسعادة والإيجابية" تتضمن خصومات على باقات العلاج

أطلق مركز فقيه للإخصاب مبادرة "تناغم الحب والسعادة والإيجابية" انطلاقاً من توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات -حفظه الله- بإعلان عام 2019 "عام التسامح". وتأتي هذه المبادرة دعماً لإرساء قيم التسامح، وبهدف تعزيز قيم هذا العام بين أفراد المجتمع لنشر فكرة الحب والأمل والإيجابية.

كجزء من هذه المبادرة، يقدم مركز فقيه للإخصاب لمرضاه خصومات على كافة باقات الحقن المجهري إلى جانب خصم بنسبة 10 بالمائة على جميع الباقات الأخرى، ويسري هذا العرض حتى 30 يونيو 2019 في كافة فروع المركز "أبوظبي، دبي والعين".

وقال الدكتور مايكل فقيه، المدير الطبي لمركز فقيه للإخصاب: "تأتي هذه الحملة دعماً لعام التسامح وبهدف إرساء قيم الانفتاح والمحبة والإيجابية"، مضيفاً "نحن في مركز فقيه للإخصاب نعمل كعائلة كبيرة واحدة لتحقيق متطلبات المرضى ومساعدتهم على تحقيق حلمهم في تكوين أسرة".

ودأب مركز فقيه للإخصاب على التواصل مع أفراد المجتمع ونشر الإيجابية، حيث سبق له المشاركة في عدد من المبادرات التي ساعدت إلى حد كبير في تحقيق الترابط بين أفراد المجتمع. وقال الدكتور فقيه: "نريد أن يعرف الناس بأننا نعي ما يواجهونه من صعوبات، وبأن مبادرات كهذه تساعدنا على فهم مراحل مواجهتهم للعقم ودعمهم في رحلة علاجهم بشكل أفضل".

ويُعَّدُ مركز فقيه للإخصاب، أحد المراكز الرائدة في مجال علاج العقم، أمراض النساء والتوليد، علم الوراثة، التلقيح الاصطناعي والمجهري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويمتلك فروعاً في كل من أبوظبي، العين ودبي، ويتميز باستخدام أحدث التقنيات وتقديم كل ما هو جديد ومتقدم في مجال الطب الإنجابي بالمنطقة.