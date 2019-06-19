"ستارز أون بورد" برعاية طيران الإمارات تختتم فعالياتها

اختُتمت اليوم فعاليات "ستارز أون بورد" برعاية طيران الإمارات مع شمس الأغنية العربية نجوى كرم والسوبر ستار راغب علامة. وسجّلت مضيفات طيران الإمارات حضوراً لافتاً مع الجمهور الذين استمتعوا بالحفلات الغنائية التي تواصلت على مدى أربعة أيام في جزر البهاما بمشاركة نخبة من أشهر الفنانين العرب.

يذكر أن طيران الإمارات بدأت رعاية "ستارز أون بورد"، التي تهدف إلى جمع أشهر الفنانين العرب بجمهورهم، منذ عام 2014. وسوف يتم تنظيم الرحلة البحرية المقبلة في 21 أغسطس (أيلول) 2019 انطلاقاً من برشلونة.

يمكنكم الاطلاع على مجموعة من الصور التي التقطت خلال اليوم الأخير من حفلات "ستارز أون بورد" الغنائية في جزر البهاما.