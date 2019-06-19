اختُتمت اليوم فعاليات "ستارز أون بورد" برعاية طيران الإمارات مع شمس الأغنية العربية نجوى كرم والسوبر ستار راغب علامة. وسجّلت مضيفات طيران الإمارات حضوراً لافتاً مع الجمهور الذين استمتعوا بالحفلات الغنائية التي تواصلت على مدى أربعة أيام في جزر البهاما بمشاركة نخبة من أشهر الفنانين العرب.
يذكر أن طيران الإمارات بدأت رعاية "ستارز أون بورد"، التي تهدف إلى جمع أشهر الفنانين العرب بجمهورهم، منذ عام 2014. وسوف يتم تنظيم الرحلة البحرية المقبلة في 21 أغسطس (أيلول) 2019 انطلاقاً من برشلونة.
يمكنكم الاطلاع على مجموعة من الصور التي التقطت خلال اليوم الأخير من حفلات "ستارز أون بورد" الغنائية في جزر البهاما.
كانت هذه تفاصيل خبر "ستارز أون بورد" برعاية طيران الإمارات تختتم فعالياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.