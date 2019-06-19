"فيناسترا" تعلن عن تعين مارك ميلر بمنصب المدير المالي

أعلنت فيناسترا عن تعيين مارك ميلر بمنصب المدير المالي لديها، وذلك اعتباراً من 13 مايو 2019.

ويتمتع مارك بخبرة مهنية تمتد على مدار 25 عاماً اكتسبها من خلال العمل في قطاعات التكنولوجيا والتمويل والتشغيل العالمية حيث يمتاز بأنه مسؤول مالي تنفيذي متمرس. عمل مارك في العديد من كبرى الشركات الرائدة في القطاع، والتي كان آخرها "ماركتو - Marketo" التي شغل فيها منصب المدير المالي، و"سيبر كوربوريشن"، التي أمضى فيها نحو 18 عاماً تولى خلالها عدداً من المناصب القيادية والتنفيذية، ومن ضمنها منصب المدير المالي. ويمتلك مارك أيضاً خبرة سابقة قيّمة اكتسبها بالعمل لدى شركة "فيستا إيكويتي بارتنرز"، وشركة البرمجيات المعروفة "أكتيف نتورك". وفي سياق حياته المهنية ، يساهم مارك باستمرار في دفع عجلة الامتياز التشغيلي والمالي.

وانطلاقاً من مقر عمله في بادينغتون، لندن، سينضم مارك إلى فريق الإدارة التنفيذي لشركة فيناسترا وسيتبع مباشرة لإدارة سايمون باريس، الرئيس التنفيذي.

ويذكر ان مارك حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة تكساس التقنية، كما أنه حائز على درجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة رايس ، هيوستن ، تكساس، هذا إلى جانب أنه محاسب قانوني معتمد أيضاً.

وفي تعليق له على هذا التعيين، تحدث سايمون باريس، الرئيس التنفيذي لفيناسترا، قائلاً، "أود بداية وبالنيابة عن فريق عملنا التنفيذي أن ارحب بانضمام مارك إلى فيناسترا. كما أنه من دواعي سرورنا ان نعمل عن كثب مع مارك، الذي سيكون له دور فاعل في بلورة رؤيتنا تجاه مستقبل الخدمات المصرفية. ويتمتع مارك بخبرة مهنية واسعة في مجال التخطيط المالي والاستراتيجي، وهو ما سينعكس علينا بقيمة كبيرة، لا سيما مع استمرارنا في بناء ونشر وتنفيذ تكنولوجيا الجيل القادم لدينا. ولا يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى روب بنس على جهوده وتفانيه وإدائه المتميز أثناء فترة شغله سابقاً لهذا المنصب في الشركة، مع تمنياتنا له بكل التوفيق والنجاح في حياته مستقبلاً."

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وتحدث مارك ميلر قائلاً: "يسعدني الانضمام إلى فريق عمل فيناسترا، خصوصاً في هذه المرحلة الحاسمة التي تشهدها الصناعة. وباعتبارها من كبرى الشركات الموردة لبرمجيات الخدمات المالية في العالم، فهي تشكّل واحدة من القوى المؤثرة في جهود تحويل القطاع المصرفي نحو مستقبل أكثر انفتاحاً. أتطلع بحماس بالغ إلى التعاون مع فريق العمل، لاسيما وأن الشركة تنطلق نحو المرحلة التالية من رحلة تطورها وازدهارها."

ويشغل مارك هذا المنصب خلفاً لروب بنس، الذي قرر التنحي. وقد شغل روب منصب المدير المالي في فيناسترا (مايسيس سابقًا) لمدة ثلاث سنوات، تمكن خلالها من تولي قيادة مهام الإدارة العامة والشؤون الإدارية للشركة، بما فيها الشؤون المالية والمخاطر وتكنولوجيا المعلومات والشؤون القانونية والمشتريات منذ العام 2016.