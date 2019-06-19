دعوتكم الحصرية لحضور عرض أزياء حفل التخرج السنوي لطلاب معهد

يستعد معهد ’ESMOD دبي‘، المؤسسة التعليمية الوحيدة المتخصصة في مجال الأزياء في المنطقة، يوم الخميس القادم 20 يونيو لعرض إبداعات طلابه المميزين خلال النسخة الحادية عشر من عرض أزياء حفل التخرج السنوي الذي سيشعل أجواء منطقة ’سيتي ووك‘.

وتستقبل الفعالية جميع الراغبين بالحضور من مختلف مناطق الإمارات العربية المتحدة، سواء الشغوفين بالموضة والتصميم أو المهتمين بمشاهدة نتاجات المواهب الصاعدة في عالم الأزياء بدبي، والتي تحمل توقيع 17 خريجاً يمثلون تركيبة ثقافية من أكثر من 11 جنسية مختلفة.

ويقام العرض بالتعاون بين عدد من ألمع أسماء مشهد الأزياء والموضة في دبي مثل زينب الحلو (@FashionPirate)، ومحمد ([email protected]) الذي يساهم في محتوى مجلة ’هاربرز بازارا أرابيا‘، فضلاً عن راشيل الحلو التي تمثل ’تريانو‘ وجهة التسوق المميزة ومجموعة شلهوب هذ بالإضافة إلى ورئيس ’ESMOD باريس‘. وسيخوض الحاضرون تجربة لا تنسى أثناء عرض تصاميم 17 تشكيلة على منصة العرض البالغ طولها 50 متراً، وستعكس هذه الإبداعات عناصر التصميم الأساسية لهذا العام والتي تتمحور حول مفاهيم الاستدامة والثقافة الإماراتية والريادة والطريقة النزيهة لاستخدام الفرو، والطابع المستقبلي لحقبة الستينيات، وملابس الزفاف التي تتخللها أفكار من أزياء الشارع وهي أيضاً مستوحاة من ‘سيرك دو سوليه‘.

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ويضفي عرض أزياء حفل التخرج السنوي لطلاب ’ESMOD دبي‘ لمسة إضافية من التميّز على مشهد تصميم الأزياء المزدهر في المدينة التي تواصل السعي لتصبح عاصمة عالمية للموضة بخطى متسارعة، ما سيلفت أنظار عشاق الموضة من كل أنحاء العالم.

التاريخ: الخميس 20 يونيو، 2019

التوقيت: 7 مساءً

الموقع: سيتي ووك، ساحة الأنوار (بلاس دي لوميير)، بالقرب من ’روكسي سينما‘

التكلفة: مجاناً