ساعة الطاولة نيكسي ماشين III من فرانك بوشفالد تصل إلى معرض ماد غاليري

يسرّ معرض إم بي آند إف ماد غاليري (MB&F M.A.D) تقديم آخر ابتكارات مجموعة "نيكسي ماشين" (Nixie Machine) في دبي، وهي "نيكسي ماشين III" (Nixie Machine III (NM3)) التي صمّمها وصنعها النحّات الألماني فرانك بوشفالد، بالتعاون مع المهندس داليبور فارني.

والواقع أنّ إم بي آند إف ماد غاليري شغوف بأعمال فرانك بوشفالد الرائعة ويحرص على متابعتها والحصول على كلّ جديد يبدعه. تجمع "نيكسي ماشين III"، المصنوعة على أساس الإصدارين السابقين الناجحين، بين التصميم الفنّي والهندسي المبدع والمبادئ الهيكلية، في عمل فنيّ حديث.

نيكسي ماشين III – (NIXIE MACHINE III)

تمثل "نيكسي ماشين III" الجديدة المرحلة التالية من التطوّر في أعمال فرانك بوشفالد. فقد تمّت صناعة التفاصيل كلّها يدوياً: بدءاً من التصميم، والبناء، وإلى التصنيع المفصّل للساعة، وحتى أنابيب "نيكسي" (Nixie) الستّة التي تمّ صنعها بواسطة داليبور فارني.

ارتكازاً إلى الإصدارين الأول والثاني من سلسلة "نيكسي ماشين" (Nixie Machine)، يعمل الطراز NM3 على دمج مبادئ فرانك بوشفالد الهيكلية في عمل فني مستقبليّ الملامح تهيمن عليه شخصية التصميم التي تشبه الآلة المتناسقة بشكل مثاليّ.

للوهلة الأولى، يبدو أن سلسلة أنابيب "نيكسي" (Nixie) الستّة تطفو فوق البنية التحتية، فتجذب العين تلقائياً إلى الداخل نحو المعلومات الرقمية التي تظهر داخل حدود كلّ من المصابيح الزجاجية. ولدى تفحصّها بدقّة تتكشّف التفاصيل المتداخلة التي تتضمن الهيكل الأساسي للماكينة قطعةً قطعة: بدءاً من الدعامة المضاعفة المثبتة بمسامير فولاذية ضخمة، وإلى الأقراص الفولاذية والنحاس الأصفر على قاعدة صلبة، وأيضاً البرج الأسطواني المركزي. ويمتد من الدعامة المضاعفة الدعم الهيكلي الإضافي، الذي يمسك صفّ الأنابيب كما لو كانت أذرع، وهكذا "يعطي الوقت" لمن ينظر إليها.

تعمل الخراطيم المعدنية المرنة على تغذية أنابيب "نيكسي" (Nixie) بالطاقة والمعلومات من النواة الإلكترونية للآلة، والتي تضمّ أيضاً المفتاح المركزي الرئيسي، المضاء مثل "عين" مزرّقة خارجة عن المألوف. استلزم التصميم الخاص لهذا الإصدار من NM3 تطوير لوحة الدوائر الإلكترونية الجديدة مع مكوّنات الدوائر و 66 دبوس اتصال مضغوطة على سطح مستدير صغير مقابل لحجم الجسم المركزي للآلة. وهو بالفعل إنجاز كبير بالنسبة إلى داليبور فارني، مصمم ومهندس أنابيب "نيكسي" التي أعيدت صياغة أسلوب استخدامها، تعاون مع فرانك بوشفالد على الإصدارين السابقين "نيكسي ماشين 2 و3".

صُنِعَت NM3 من الفولاذ المقاوم للصدأ. ونظراً لطبيعة التصميم، فإن جميع المكوّنات تمّ حفّها يدوياً وصقلها بالكامل.

الأبعاد: 630 مم × 430 مم، الوزن حوالي 17 كيلوغراماً

Advertisements

الإلكترونيات

يتخذ القلب الإلكتروني لجهاز "نيكسي III" مقاربة غير مسبوقة لإظهار الوقت: في صميم الماكينة، ثمّة إلكترونيات قويّة مزوّدة بالاتصال غير السلكي wi-fi، ما يتيح الاتصال بشبكة الإنترنت وضمان دقّة عير محدودة للوقت، والتحرّر من الإعداد اليدوي.

يمكن ضبط جميع الإعدادات والميزات الخاصة على الإنترنت (بما في ذلك تأثيرات تعديل الوقت، وضع النهار/ الليل، تعتيم الضوء الرقمي، إعدادات المنطقة الزمنية، وأكثر) وذلك لتفادي الحاجة إلى دليل المستخدم. ومع ذلك فإن الساعة نفسها مستقلة ويمكن أن تعمل بشكل متّصل أو غير متّصل على حدّ سواء.

استهلاك الطاقة: 7 واط

مدخلات الطاقة: محوّل 12V



مرحباً بكم في عالم الآلات

أضواء ماكينات فرانك بوشفالد تتواجد في عالم يتجاوز اتجاهات التصميم أو كلّ ما هو رائج. فلديها هوية محدّدة لا لُبس فيها ولا هوادة، مع نوعية نقيّة من الإبداع الفني الخالص. وكمالها الموثوق يضعها في مصاف كلاسيكيات التصميم النحتيّ.

من هنا، فإن تصنيف مصابيح ماكينة أضواء بوشفالد على أنها "تصاميم إضاءة تقليدية" فيه الكثير من الانتقاص لقيمتها. فعلى الرغم من أن الأضواء تذكر بأحد عناصر تصميم الماكينات الصناعية من القرن العشرين، على عكس الأضواء "العادية"، حيث الوظيفة تحدّد التصميم، فإن أعمال بوشفالد لا تحدّ نفسها ولا تخضع لمهمة إنتاج الضوء فحسب. بل إنها تعيد ترجمة هذه الوظيفة بأسلوب فريد ومثالي بشكل أساسي يتجاوز حدود التصميم الكلاسيكي، ويتجنب القيود المفروضة على "الإطار الوظيفي فقط". ما يجعل أعماله بمثابة استكشاف لجوانب جديدة وغير مرئية حتى الآن من جوهر الضوء والآلة على حد سواء.

جماليات بوشفالد لا تهدف تحقيق ما هو جميل أو مُسِرٌّ للنظر. فأضواؤه تحمل علامات الروعة، وهو في الوقت ذاته لا يخفي صفات العنف أو القوة في أعماله، بل يعرضها كخصائص أساسية لأضواء الماكينة. وينعكس هذا في المواد الكلاسيكية التي يستخدمها بوشفالد: من الفولاذ المصقول والنحاس الأصفر، وإلى أسلاك الألياف والمعادن، والزجاج - وخاصة في التصاميم الحديثة – وحتى الفولاذ المقاوم للصدأ. وبدلاً من إخفاء التوتر الناتج عن المكوّنات المتنوّعة للأضواء، يقوم بوشفالد بدمجها بأساليب تحافظ على تبايناتها.

مستوى الإتقان، والحرفية العالية، وجودة المواد في ابتكارات بوشفالد، رائعة فعلاً. والأكثر إثارة للإعجاب، هو ذلك الثبات، والدقة الفائقة التي يبني بها بوشفالد أضواء الماكينات الخاصة به. سعيه الدؤوب نحو الكمال الإبداعي هذا مستمرّ منذ خمسة عشر عاماً، ويبدو بشكل واضح في كلّ عمل جديد له. فالمصابيح المكتملة تشكّل مخططات للتصاميم اللاحقة، ويتم اختبارها باستمرار وإعادة تصوّرها وتحسينها بحيث تخضع مصابيح الماكينة لدى بوشفالد إلى تطوّر مستمرّ بحيث لا يمكن ترقّب تقّدمها إلا بكثير من الشوق والحماس.