كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ستدعم طيران الإمارات عمليات الطيران لموسم الحج؟

أعلنت طيران الإمارات، أمس الثلاثاء، أنها ستوسع خدماتها إلى جدة والمدينة المنورة مع 46 رحلة إضافية للمساعدة في تسهيل سفر الحجاج المتجهين من وإلى المملكة العربية السعودية.

وسيتم تشغيل الرحلات بين 27 يوليو و 22 أغسطس لدعم رحلات الحج إلى مدينة مكة المكرمة.

وسيتم تشغيل الخدمات بالتوازي مع خدمات طيران الإمارات المجدولة بانتظام إلى جدة والمدينة المنورة وستكون متاحة للمسافرين الذين يحملون تأشيرة حج صالحة.

وهذا العام، قالت طيران الإمارات إنها تتوقع أن يسافر الآلاف من الحجاج في رحلاتها إلى الحج، القادمين من أفضل الوجهات المتجهة إلى الخارج مثل باكستان والولايات المتحدة والسنغال والمملكة المتحدة ونيجيريا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وساحل العاج.

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وقال عادل الغيث، نائب رئيس طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران: “يعتبر الحج من أهم الأحداث في العقيدة الإسلامية، وفي كل عام، يتمثل تركيز طيران الإمارات الأساسي في المساعدة على تسهيل السفر بسلاسة”.

وأضاف: “مع الزيادة الكبيرة في السفر جواً إلى المملكة خلال هذه الفترة، ستضمن طيران الإمارات من خلال رحلاتها البالغ عددها 46 رحلة أن نتمكن من تلبية هذا الطلب، بالإضافة إلى توفير خدمات مصممة على متن الطائرة تتماشى مع تعاليم الحج”.

وأضافت طيران الإمارات أنها كلفت فريقًا متخصصًا بإدارة إجراءات الوصول والتحويل لحركة ركاب الحج المغادرين من دبي والعابرين لها، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.