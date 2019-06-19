كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تطبيق في الإمارات يحصل على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار

متابعة-سنيار: كشف تطبيق “زبوني” الذي يتخذ من الإمارات مقراً رئيسياً له عن استكمال آخر جولة للتمويل جمع خلالها 1.1 مليون دولار أمريكي من مجموعة شلهوب و’بي آند واي فينتشر بارتنرز‘، ليواصل تنمية أعماله وتطويرها، وذلك لتصميم التطبيق الخاص والذي يراعي ويلبي احتياجات التجار عبر الإنترنت، لتتم عمليات البيع والدفع عبر تطبيقات الدردشة العالمية مثل واتساب وإنستغرام وفيسبوك بأمان. كما يمكّن التطبيق المستخدم خلال دقائق من إمتلاك وإنشاء متجره على الانترنت، بهويته الخاصة، والحصول على استضافة مجانية، ومن خلاله يستطيع العملاء اتمام عمليات الشراء بيسر وسهولة لتصل المبيعات الى حساب المستخدم.

ويعمل تطبيق ’زبوني‘ على الربط بين التاجر والعميل ويزودهم بقناة مضمونة وسهلة الاستخدام لتسديد المدفوعات

نبذة عن التطبيق

التاجر/الشركة: يقوم التاجر بتنزيل التطبيق وإنشاء حساب ليتمكن من إضافة المنتجات او الخدمات التي يرغب في بيعها. يستطيع التاجر ان يضيف المنتج وسعره ووصفة وحتى صوره وارسال الرابط لاي عميل عبر أي تطبيق أو منصة مراسلة مثل واتساب أو فيسبوك ماسنجر أو خدمة التراسل المباشر على إنستغرام.

Advertisements

يمكن للتاجر أن يقدم خدمة متميزة تفاعلية حسب الطلب ويتولى تجهيز سلة المشتريات بالنيابة عن العميل بعد معرفة طلباته، ليقدم للعملاء مجموعة منتجات متكاملة جاهزة للشراء.

العميل النهائي: يتلقى العملاء الرابط الذي يمكّنهم من استعراض السلع وأسعارها وتنفيذ عملية الدفع وفق طرق آمنة وسريعة. ولا حاجة إلى تنزيل التطبيق بل يمكن ببساطة دخول صفحة الدفع عن طريق متصفح الإنترنت عبر الجوال. كما يمكن للتاجر أو العميل في أي وقت مناقشة الإضافات والتعديلات على الطلب، وبالتالي الحصول على الخدمة.

يكون التاجر والعميل على تواصل دائم خلال جميع مراحل التجربة عن طريق خدمة التراسل التي يفضلونها، كما يتم إرسال فواتير فور إتمام عملية الدفع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: zbooni.com