كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أكثر الوجبات طلباً على أوبر إيتس في دبي خلال رمضان؟

كشفت البيانات الصادرة عن شركة توصيل الطعام أوبر إيتس أن وجبات ماكدونالدز كان أكثر الأطعمة المفضلة للعملاء خلال شهر رمضان في دبي.

وبالنسبة لكل من وجبتي الإفطار والسحور، كان لدى ماكدونالدز حجم أكبر من الطلبات مقارنة بأي شركة أخرى في التطبيق – وكان لديها أيضًا أسرع عمليات توصيل، حيث تم الانتهاء من الطلب خلال أقل من سبع دقائق في منطقة ديرة.

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وأكبر طلب منفرد على الإنترنت خلال الإفطار كان من متجر Butcher Shop وبتكلفة 1.186 درهم، يليه طلب بيتزا هت بقيمة 1.115 درهم.

وخلال السحور، كان أكبر طلب منفرد بالتكلفة في شيك شاك، حيث وصل سعره إلى 875 درهم، بحسب موقع caterermiddleeast.