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بالصور| كيف ساهمت الإمارات في إعادة افتتاح قصر فرنسي تاريخي؟
تم ترميم مسرح فرنسي رائع يعود إلى القرن التاسع عشر خارج باريس والذي كان مهجوراً لمدة قرن ونصف، بمساعدة من أبوظبي بقيمة 10 ملايين يورو.
وتم بناء مسرح نابليون الثالث في قصر فونتينبلو جنوب باريس بين عامي 1853 و 1856 في عهد ابن شقيق الإمبراطور نابليون الأول.
وتم افتتاحه في عام 1857 ولكن تم استخدامه فقط عشرات المرات، قبل أن يتم التخلي عنه في عام 1870 بعد سقوط نابليون الثالث.
لكن خلال زيارة رسمية لفرنسا في عام 2007، عرض صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات 10 ملايين يورو (11.2 مليون دولار) على الفور لإعادة افتتاح القصر. وبعد مشروع استمر 12 عامًا، يتم الآن إعادة افتتاحه من جديد، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
ويُطلق على القصر الآن مسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وهو أحدث مثال على العلاقات الوثيقة بين باريس وأبو ظبي.
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