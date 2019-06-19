الإمارات وكوستاريكا.. نقلات نوعية في جهود توثيق التعاون

أبوظبي (وام)

تشهد العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوستاريكا تطوراً مستمراً بفضل دعم قيادتي البلدين وتوجيهاتهما بدفعها إلى الأمام، الأمر الذي ساهم في تحقيق نقلات نوعية في جهود توثيق روابط التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في تقرير لها حول العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوستاريكا بمناسبة الزيارة التي يقوم بها حالياً معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة إلى العاصمة سان خوسيه - أن العلاقات بين البلدين أقيمت رسمياً في 11 مارس 2010، حيث افتتحت جمهورية كوستاريكا سفارتها في أبوظبي في نوفمبر 2017، فيما افتتحت سفارة دولة الإمارات في العاصمة سان خوسيه في أغسطس 2018، لتقوم بعد ذلك الوكالة الكوستاريكية لترويج التجارة الأجنبية في فبراير 2019 بافتتاح مكتب تمثيلي جديد لها في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي.

وأوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري «غير النفطي» بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا ازداد بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية وافتتاح السفارات بين البلدين، ليصل إلى 26.3 مليون دولار أميركي في 2018 مقارنة مع 19.8 مليون دولار خلال 2017، بنسبة نمو بلغت 33%، في حين بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الدولة إلى كوستاريكا في 2017 نحو 2.2 مليون دولار، بينما بلغت واردات الدولة 16.4 مليون دولار، وقيمة إعادة التصدير حوالي 1.2 مليون دولار.

وحسب التقرير، قفزت صادرات الدولة إلى كوستاريكا خلال عام 2018 إلى 5.3 مليون دولار بنسبة زيادة وصلت إلى 141%، حيث تستورد كوستاريكا من دولة الإمارات الألمنيوم والتمور والفواكه المجففة، بينما تستورد الإمارات من كوستاريكا قطع الأثاث والكابلات الكهربائية والمعدات الطبية والأناناس فيما تعمل كوستاريكا على زيادة صادراتها للدولة من الموز والقهوة.