«تنفيذي الشارقة» يطلع على منظومة التأمين الصحي في الإمارة

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اطلع المجلس على توصيات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الثامنة، حيث أوضح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أهمية مخرجات المنتدى الذي نظم تحت شعار «تغيير سلوك... تطوير إنسان»، وناقش بمشاركة عدد كبير من المختصين وخبراء الاتصال الحكومي من مختلف دول العالم جملة من المحاور التي تدعم أهدافه.

وأشار إلى أبرز التوصيات التي من شأنها دعم عمل الاتصال الحكومي في الدوائر والهيئات الحكومية، ومنها تعزيز التعاون والشراكة بين مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الأكاديمية والرسمية والإعلامية لتصميم وتنفيذ حملات اتصال بهدف التطوير المتواصل لسلوك الأفراد وممارستهم، وتصميم حملات تفاعلية حوارية مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحاكي السلوكيات المراد تحقيقها لدى الأفراد، بالإضافة إلى العديد من توصيات ملتقى شباب الشارقة الذي نظم ضمن فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

وبعد مناقشة التوصيات، وجّه المجلس بالتنسيق مع الجهات الحكومية كافة حول التوصيات كافة ووضعها موضع التنفيذ.

كما اطلع المجلس على دراسة هيئة الشارقة الصحية حول منظومة التأمين الصحي في إمارة الشارقة، وأوضح عبدالله علي المحيان، رئيس هيئة الشارقة الصحية، أنه ضمن تعزيز نجاحات تطبيق المنظومة الصحية للارتقاء بمستوى التأمين بأحدث المعايير المحلية والدولية، تعمل الهيئة على دراسة تطبيق المنظومة بشكل متواصل من جميع الجوانب الإدارية والفنية والصحية.

واستعرض رئيس هيئة الشارقة الصحية أبرز الإحصائيات والرسومات البيانية لمختلف الجوانب المرتبطة بأعداد المنتفعين ومعدلات الاستهلاك بحسب الفئات التأمينية والمنافع للربع الأول من عام 2019، وأثنى المجلس على جهود الهيئة في متابعة وتطوير منظومة التأمين الصحي.

وأصدر المجلس القرار رقم (15) لسنة 2019م، بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي الرابع عشر للمجالس البلدية في إمارة الشارقة، ونص القرار على أن يُفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي الرابع عشر للمجالس البلدية في إمارة الشارقة يوم الأحد 27 شوال 1440هـ الموافق 30 يونيو 2019م، وتستمر اللجان العامة في المجالس البلدية بتسيير أعمال المجالس البلدية المعنية فيما بين أدوار الانعقاد.

كما أصدر المجلس القرار رقم (16) لسنة 2019م، بشأن ضوابط تنظيم عمل ومكافآت المشرفين والمعلمين في مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسُّنة النبوية.