حاكم أم القيوين وولي عهد دبي والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على جثمان منصور بن أحمد بن علي آل ثاني

دبي (وام) أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، صلاةَ الجنازة على جثمان المرحوم الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني.

وأدى الصلاة في مسجد زعبيل، مساء أمس، إلى جانب سموهم عدد من الشيوخ والمسؤولين، وجمع من المصلين الذين توجهوا بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.

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