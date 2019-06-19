سفير الدولة في نيودلهي يبحث التعاون في مجال الطيران المدني

نيودلهي (وام) التقى الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند هارديف سينغ بوري وزير الدولة الهندي الجديد لشؤون الطيران المدني.

وشهد اللقاء مناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني. وأطلع السفير معالي الوزير الهندي على وضع اتفاقية الخدمات الجوية الثنائية، مجدداً التأكيد على طلب سلطات الطيران المدني في الدولة بشأن الحاجة الملحة لبدء مفاوضات بشأن مراجعة الاتفاقية الحالية، حيث تم استخدام السعة المقعدية الكاملة بموجب الاتفاقية الحالية.

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