وكيل الدفاع يحضر افتتاح «باريس للطيران»

باريس (وام) حضر مطر سالم علي الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، والوفد المرافق، أمس الأول، افتتاح فعاليات «معرض باريس للطيران 2019»، الحدث العالمي الأبرز والأكبر من نوعه في قطاع الطيران وصناعات الفضاء في العالم، ويستمر المعرض الذي افتتحه رسمياً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حتى 23 يونيو الجاري في مركز معارض باريس لو بورجيه في العاصمة الفرنسية باريس.

وقام الظاهري بجولة تفقدية في المعرض، شملت عدداً من أجنحة ومنصات الدول والشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الجوية الدفاعية، وتعرف خلالها إلى أحدث ما قدمته كبرى الشركات من المعدات والأجهزة والصناعات الجوية والفضائية.

وأشاد بالمشاركة الدولية الواسعة التي تميز بها المعرض هذا العام في نسخته الـ 56، مثمناً الدعوة لحضور فعاليات المعرض ومستوى التنظيم.

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