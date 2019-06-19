أبوظبي (وام) اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على آخر الاستعدادات والتحضيرات للدورة التاسعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2020» التي تقام خلال الفترة من 17 حتى 19 مارس 2020 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

واستمع سموه من اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية ورئيس اللجنة العليا لـ«آيسنار أبوظبي 2020» ومن أعضاء اللجنة إلى خطة العرض الافتتاحي والبرامج المقامة والاستعدادات العامة لإنجاح هذا الحدث الدولي الهام.

وحضر الاجتماع العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، والعميد الدكتور صلاح الغول مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بالوزارة رئيس لجنة مؤتمر «آيسنار أبوظبي 2020»، والعميد وليد الشامسي مدير عام كلية الشرطة رئيس لجنة الفعاليات والمعرض، وعدد من ضباط الوزارة.

ويستقطب المعرض الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع شركة «ريد للمعارض» نحو 120 خبيراً ومتخصصاً في مجال الأمن الوطني والسيبراني وأكثر من 25 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن مشاركة ما يزيد على 600 شركة ومؤسسة من أكثر من 50 دولة.

ويركز «آيسنار أبوظبي»، الحدث الرائد والمتخصص في مجال الأمن الوطني على مستوى منطقة الشرق الأوسط في دورته القادمة، على ثلاثة محاور رئيسية تشمل المحتوى الصناعي والأعمال والابتكار، كما يتناول تقنيات العصر الرقمي كالذكاء الاصطناعي وتأثير التحول الرقمي على الأمن الوطني ومستقبل الشرطة والدفاع السيبراني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيف بن زايد يطلع على الاستعدادات لـ«آيسنار أبوظبي 2020» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.