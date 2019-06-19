سعيد بن طحنون يحضر أفراح المقبالي والنيادي والشامسي

العين (وام) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أمس حفل الاستقبال الذي أقامه سويدان محمد سعيد المقبالي بمناسبة زفاف نجله «عبدالله» إلى كريمة مطر راشد مطر بن مسيعد النيادي وذلك بصالة الظاهر في منطقة العين. كما حضر معاليه حفل الاستقبال الذي أقامه علي سعيد محمد الشامسي بمناسبة زفاف نجله «سعيد» إلى كريمة سيف راشد حسن الشامسي وذلك بصالة زاخر بمدينة العين.

وحضر الحفلين عدد من وجهاء القبائل وكبار المسؤولين وسط مشاركة فرق العيالة بعروض وفقرات متنوعة من التراث الشعبي.

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