الشارقة (وام) قالت خولة الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: إن معظم الطلبات والاستفسارات التي قدمها مواطنو الإمارة خلال الفصل التشريعي التاسع، تركزت حول الوظائف، تلتها طلبات سداد الديون المتعثرة، ثم المسكن وأخيرا المشاكل الأسرية.. مشيرة إلى أن المجلس يتلقى تلك الطلبات، ويعمل على تصنيفها ومن ثم يتواصل مع الجهات المختصة للنظر فيها. وأشادت بالدعم اللامحدود الذي قدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمجلس طوال الأربعة أعوام الماضية «2016 - 2019» ما كان له عظيم الأثر على عملنا في تلك الفترة.

وقالت: إن محور الموضوعات العامة في المجلس الاستشاري كان يتميز دائما بقوة الطرح، وإن المجلس ومن خلال جلساته وجه اهتماماته للطفل وذلك من خلال لجنة الأسرة التي ناقشت أهم القضايا الأسرية لإيجاد الحلول المناسبة والعمل على تحقيق السعادة للأسرة بإمارة الشارقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خولة الملا: قضايا الأسرة تتصدر اهتمامات «استشاري الشارقة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.