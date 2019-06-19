منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا بشأن قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي

أبوظبي (وام) ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا بشأن قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي اجتماع اللجنة الذي عقد أمس في قصر الرئاسة.

وتضمن اجتماع اللجنة مناقشة واعتماد آخر المستجدات المتعلقة بالأداء المالي والتشغيلي لمؤسسة أبوظبي للطاقة «ش.م.ع»، بما في ذلك المبادرات والمشاريع التي تقوم بها ضمن الاستراتيجية الموضوعة لها، إلى جانب اعتماد البيانات المالية الموحدة للمؤسسة.

وحضر الاجتماع: معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة نائب رئيس اللجنة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، ومحمد حسن السويدي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للطاقة.

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