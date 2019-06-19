«مستكشف الفضاء» يعزز مهارات ومعارف الطلاب بدبي

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي فتح باب التسجيل في المخيم الصيفي لـ «مستكشف الفضاء» 2019، حيث سيتم تنظيم 4 مخيمات على مدار 4 أسابيع، يضم كل مخيم 30 مشاركاً. ويستمر مخيم الطلاب في الفئة العمرية من 11 إلى 14 عاماً من 7 إلى 11 يوليو، والطالبات في الفئة العمرية نفسها من 14 إلى 18 يوليو؛ والطلاب في الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً من 21 إلى 25 يوليو، والطالبات في الفئة العمرية نفسها من 28 يوليو إلى 1 أغسطس 2019.

ودعا المركز المهتمين للتسجيل في المخيم والاستفادة من هذه المبادرة الرائدة التي تهدف إلى تزويد الشباب بتجربة استثنائية لاستكشاف الفضاء من خلال دروس نظرية وعملية فريدة وأنشطة تعليمية وتثقيفية وورش عمل يقدمها خبراء ومختصون في علوم الفضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء. وأشار المركز إلى أن التسجيل متاح للطلاب والطالبات من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، علماً بأن آخر موعد للتسجيل هو 4 يوليو 2019 عبر الموقع الإلكتروني (https://mbrsc.ae/spaceexplorer).

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «يأتي مخيم مستكشف الفضاء ضمن جهود مركز محمد بن راشد للفضاء في دعم رؤية القيادة الرشيدة لإعداد جيل يمتلك ناصية العلوم الحديثة، ويتمتع بأعلى المستويات العلمية والاحترافية، من خلال توفير بيئة محفزة للشباب لإطلاق ابتكاراتهم وإبداعاتهم، وتشجيعهم على دراسة التخصصات العلمية».

وذكر المهندس عدنان الريس، مدير برنامج المريخ 2117 في مركز محمد بن راشد للفضاء، أن مخيم مستكشف الفضاء يعد فرصة مهمة للطلبة المهتمين بقطاع الفضاء لتكوين رؤية شاملة حول علوم وهندسة وتقنيات الفضاء والالتقاء بخبراء مركز محمد بن راشد للفضاء لفهم متطلبات قطاع الفضاء والتعرف إلى أحدث التقنيات والفرص المتاحة في هذا القطاع.

وأشار إلى أن مخيم «مستكشف الفضاء» يهدف إلى نشر المعرفة حول العلوم بشكل عام وعلوم الفضاء بشكل خاص، داعياً الراغبين في المشاركة إلى سرعة التسجيل، حيث تشهد هذه الفعالية الفريدة إقبالاً كبيراً من الطلاب من داخل وخارج الدولة، حيث إنها توفر فرصة مهمة لهم للتعرف إلى برامج وعلوم الفضاء في الدولة، بما يُثري اختياراتهم المستقبلية وإلهامهم للتوجه لدراسة العلوم.

يتضمن برنامج المخيم لهذا الصيف أنشطة نظرية وتطبيقية تلبي شغف الطلاب للتعلم وإظهار مواهبهم، من بينها ورش العمل التي سيتعلم الطلبة من خلالها بناء الدوائر الكهربائية والنماذج ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى ورش عمل حول الأقمار الاصطناعية، وتكنولوجيا الروبوتات وبناء نماذج صواريخ الفضاء. كما ستتاح للمشاركين بالمخيم فرصة القيام بزيارات ميدانية لمرافق البحث والتطوير الموجودة في مركز محمد بن راشد للفضاء، بما في ذلك مختبرات تقنيات الفضاء، والتعرف إلى برنامج الإمارات الوطني للفضاء والذي يتضمن «مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ - مسبار الأمل»، و«برنامج تطوير الأقمار الاصطناعية» و«برنامج الإمارات لروّاد الفضاء» وبرنامج المريخ 2117.