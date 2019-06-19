«منتدى فيسبوك للأخبار» ينطلق اليوم في دبي

شروق عوض (دبي) تنطلق اليوم فعاليات «منتدى فيسبوك للأخبار»، الحدث الصحفي الأول من نوعه في المنطقة، والذي ينظمه نادي دبي للصحافة و«فيسبوك» في «السركال أفينيو»، والهادف لتقديم الدعم لقطاع الصحافة وزيادة الوعي بصناعة الأخبار، وذلك بمشاركة أكثر من 200 إعلامي وصحافي وناشر من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، لمناقشة مجموعة من المحاور من بينها بناء المجتمعات من خلال الأخبار.

وتركز الدورة الأولى لـ «منتدى فيسبوك للأخبار» من خلال جلساته على مواضيع منها ما يتعلق بـ «نيوز فيد» و«كراود تانجل» و«إنستجرام» كذلك تسليط الضوء على أفضل الممارسات المتعلّقة بمنتجات منصة «فيسبوك»، والحلول التي تقدمها لمساعدة الصحفيين على فهم الأدوات المختلفة التي يمكن استخدامها للوصول إلى الجمهور، علاوة على مساعدة وتدريب أكثر من 200 صحفي وطالب ومهني إعلامي على سرد المحتوى المرئي ومهارات مشاركة الجمهور وطرق التصفّح الآمن لشبكة الإنترنت.

كما يمثل المنتدى فرصة لتأكيد التزام فيسبوك المستمر بمنطقة الشرق الأوسط المتنوعة والنابضة بالحياة والمليئة بالفرص المتاحة للصحفيين صانعي المحتوى المرئي، حيث تأمل تقديم المزيد من هذه المبادرات المشتركة مع نادي دبي للصحافة على مستوى المنطقة، إضافة إلى أن تصميم مشروع «فيسبوك» للصحافة جاء لتقديم الدعم لقطاع الصحافة وزيادة الوعي بالأخبار، وليكون بالتعاون مع النادي بمثابة مركز جامع للصحفيين والناشرين يشجع المشاركة وتبادل المعرفة.

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