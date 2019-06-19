مناقشات حول خفض تكاليف الرعاية الصحية بأبوظبي

منى الحمودي (أبوظبي)

أكد الدكتور حامد الهاشمي، مدير دائرة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في دائرة الصحة أبوظبي، أن التكنولوجيا أحدثت تغييراً في الطريقة التي نؤدي بها الأعمال، وقطاع الرعاية الصحية ليس بمعزل عن ذلك، حيث تلعب التكنولوجيا الحديثة دوراً مهماً في الارتقاء بتقديم الخدمات الصحية وتحسين جودة مخرجاتها، وتلتزم دائرة الصحة أبوظبي بمواكبة هذه التغييرات لتلبية احتياجات السكان الصحية وبناء قطاع رعاية صحية بمستوى عالمي في العاصمة أبوظبي.

وقال: «تكرس دائرة الصحة أبوظبي جهودها لتعزيز صحة ورفاهية سكان الإمارة من خلال تقديم رعاية صحية متكاملة قائمة على الابتكار وذات جودة وكفاءة عالية».

جاء ذلك خلال انطلاق مؤتمر تطوير وتمويل الرعاية الصحية أمس في فندق جميرا أبرج الاتحاد، برعاية دائرة الصحة أبوظبي، ويجمع الجهات المعنية من مستشفيات القطاع الحكومي والخاص، وممولي قطاع الرعاية الصحية، وشركات التأمين ومنظمي قطاع الرعاية الصحية، بحضور ومشاركة أكثر من 300 من خبراء التأمين الصحي والمستثمرين والأطباء والمختصين، بهدف تحديد اتجاهات تطوير وابتكار تمويل الرعاية الصحية في منطقة الخليج واستكشاف استراتيجيات شركات التأمين، وبحث مواجهة التحديات والفرص لتحسين الإيرادات والتحكم في التكاليف.

واستعرضت لينا جشي، مدير إدارة مراقبة واستشارات التمويل الصحي، في دائرة الصحة أبوظبي، السبل المتاحة لخفض تكاليف الرعاية الصحية في مختلف الأسواق، ودور التحليلات التنبؤية في إطلاق المبادرات الهادفة لتحسين الكفاءة المالية في قطاع الرعاية الصحية.

وأوضحت الدكتورة دعاء سعيد، مديرة شركة «معرفة للفعاليات العالمية»، الشركة المتخصصة لتنظيم مؤتمرات القطاع الصحي، أن المؤتمر يسلط الضوء على أتمتة العمليات الآلية في قطاع الرعاية الصحية والعمليات التجارية وإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال، وتبادل المعرفة والخبرات مع كبار الخبراء في مجال الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، خصوصاً في ظل ارتفاع الاستثمار في القطاع الطبي بالمنطقة الذي يبلغ 144 مليار دولار. وقالت: «ينقسم المؤتمر في ما يتناوله إلى قسمين، الأول منها يناقش قطاع الرعاية الصحية وتطويره والآخر تمويل هذا القطاع بطرق مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة لتقديم الرعاية الصحية الذكية المتمحورة حول المريض».

وأضافت: «يناقش المؤتمر أهمية الابتكارات والتكنولوجيات الجديدة في مجال الرعاية الصحية والتي تسهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع»، مشيرة إلى التوجه العام للحكومات في المنطقة التي تسعى لتطوير القطاع الصحي والاهتمام به لتحقيق جودة أفضل للرعاية الصحية ودقة أكبر في تشخيص الأمراض بوقت مبكر والوقاية منها، ومن أبرز التقنيات، علاج الجينات، والأجهزة المصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والاستشعار البيولوجي، والرعاية الصحية عن طريق الاتصال والتطبيب عن بعد.

وأكدت الدكتورة دعاء سعيد، أن التقنيات الجديدة في الرعاية الصحية هي التي يجب التركيز عليها في قطاع الرعاية الصحية، فالهدف من التكنولوجيا والتقنيات هو تحسين الرعاية الصحية وتقليل التكلفة في هذا القطاع، وتقليل مرات دخول المريض للمستشفى بعد مغادرته، مما يعطي مؤشراً عن الجودة العالية في المستشفى وتطبيقها لمعايير الجودة بدقة. وفيما يتعلق بتمويل قطاع الرعاية الصحية، لفتت إلى أن المؤتمر يركز على أفضل السبل لخفض تكاليف الرعاية الصحية بالطرق السليمة، ويناقش أهمية التأمين الصحي الإجباري، والطرق الصحيحة لتقليل التكلفة في قطاع الرعاية الصحية مع عدم التأثير على جودتها، بالإضافة للتحليلات التنبؤية بالتكلفة في القطاع ونتائج تقليل بعض التكاليف. منوهةً بأن إمارة أبوظبي تعتبر رائدة في التأمين الصحي الإجباري للجميع والذي بدأ تطبيقه عام 2005 في الإمارة.

وذكرت أن المؤتمر ناقش أبرز المشكلات التي تواجه شركات التأمين، والمتمثلة في الاستخدام المبالغ فيه لبطاقة التأمين الصحي، وارتفاع أسعار بعض الفحوصات المخبرية والتي تعتبر في بعض الأحيان لا ضرورة لها، مثل فيتامين «د»، حيث يواجه جميع سكان دول الخليج هذه المشكلة.