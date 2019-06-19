الامارات | «تنفيذي الشارقة» يناقش منظومة التأمين الصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الشارقة» يناقش منظومة التأمين الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، دراسة هيئة الشارقة الصحية، حول منظومة التأمين الصحي في إمارة الشارقة.

وأوضح رئيس الهيئة عبدالله علي المحيان، أنه ضمن تعزيز نجاحات تطبيق المنظومة الصحية للارتقاء بمستوى التأمين بأحدث المعايير المحلية والدولية، تعمل الهيئة على دراسة تطبيق المنظومة بشكل متواصل من جميع الجوانب الإدارية والفنية والصحية.

واستعرض أبرز الإحصاءات والرسومات البيانية لمختلف الجوانب المرتبطة بأعداد المنتفعين ومعدلات الاستهلاك، بحسب الفئات التأمينية والمنافع للربع الأول من عام 2019، وأثنى المجلس على جهود الهيئة في متابعة وتطوير منظومة التأمين الصحي.

وأصدر المجلس القرار رقم (16) لسنة 2019، بشأن ضوابط تنظيم عمل ومكافآت المشرفين والمعلمين في مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنّة النبوية، وتضمن القرار عدداً من المواد والبنود التنظيمية لعمل المشرفين والمعلمين، ومهامهم في حلقات تحفيظ مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنّة النبوية.