الامارات | توعية بـ7 لغات حول تعديل مخالفة عدم الإفساح لمركبات الطوارئ

شكرا لقرائتكم خبر عن توعية بـ7 لغات حول تعديل مخالفة عدم الإفساح لمركبات الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت شرطة أبوظبي تقديم توعية مرورية بسبع لغات حول تعديل مخالفة «عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية» الواردة في قانون السير والمرور الاتحادي، التي أصبحت قيمتها المالية 3000 درهم مع حجز المركبة 30 يوماً وست نقاط مرورية اعتباراً من مطلع يوليو المقبل، تعزيزاً لأمن وسلامة والطرق، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، وخفض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من مؤشرات الأجندة الوطنية وفق رؤية الحكومة.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بإفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة والمواكب الرسمية، لتعزيز زمن سرعة الاستجابة للحوادث، محذرة من إعاقة حركة سيارات الطوارئ والإسعاف، حيث يعتبر ذلك سلوكاً سلبياً، يتسبب في تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث لتقديم خدمات الإسعاف للمصابين.

وأشارت إلى أن تأخير سرعة الاستجابة يعيق عمل طواقم الإسعاف على نحو يزيد من مضاعفات الإصابات، التي تحتاج إلى تدخل في فترة زمنية محددة.

وحثت السائقين على التحلي بالمسؤولية، والاستعداد الدائم لإفساح الطريق وإعطاء الأولوية لمركبات الطوارئ، والالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة عند مرورها، لضمان عدم تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث من خلال إفساح الطريق لهذه المركبات، وإعطاء الأولوية لها، وعدم عرقلتها أو تأخيرها.